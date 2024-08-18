- Кан выступает за победителей "Баварии": "Мы стремимся достичь всего"

Бывший босс Баварии Оливер Kahn считает, что его бывший клуб имеет преимущество в борьбе за немецкий титул. "Без титула в Мюнхене срабатывают сразу несколько тревожных сигналов. Бавария сделает все возможное, чтобы вернуть титул", - поделился Kahn с Kicker. "Бавария Мюнхен готовится к ответному удару в предстоящем сезоне".

Прошлый сезон ознаменовался победой Байера Леверкузен в борьбе за титул, что сразу же расставило все точки над i. "Мне трудно представить, что Леверкузен сможет повторить такой исключительный сезон, отмеченный поразительной стабильностью и отсутствием поражений", - размышлял Kahn. "Однако я уверен, что они снова будут бороться за титул. Но на этот раз это не будет прогулкой в парке".

Kahn также считает, что Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг будут претендовать на титул. "Но если Мюнхен действительно раскроет свой полный потенциал, то он будет фаворитом", - заявил Kahn, который занимал пост CEO клуба до мая 2023 года.

FC Bayern, несомненно, будет мотивирован вернуть титул, который они потеряли в прошлом сезоне, как выразил бывший тренер Оливер Kahn. Несмотря на впечатляющий сезон Байера Леверкузен, Kahn считает, что Бавария Мюнхен, при полной реализации своего потенциала, остается главным претендентом на немецкий титул.

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