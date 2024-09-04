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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Кампль выражает стремление RB Leipzig к титулу: достижение плавности

Кампл забил первые гол, запустивший возрождение РБ против его бывшей команды Леверкузена. Устойчивый успех часто требует повышенного уровня энергии и определенный уровень уверенности в себе.

 and  Ann Bradley
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- Кампль выражает стремление RB Leipzig к титулу: достижение плавности

Кевин Кампль, 33-летний ветеран из РБ Лейпциг, не спешит праздновать победу в борьбе за титул чемпиона Бундеслиги. Он уже проходил через это, завоевывая титулы, такие как Кубок DFB. "Мы одержали крупную победу в матче против Леверкузена, что дает нам огромный импульс. Но теперь, шаг за шагом, чтобы войти в ритм", - поделился полузащитник после победы со счетом 3:1 над командой Региональной лиги ЗФК Мезеузитц в товарищеском матче.

Он не смотрит слишком далеко вперед. "Просто потому, что мы выиграли два матча и продвинулись в кубке, это не значит, что мы автоматически станем чемпионами. Этот сезон - марафон, с дополнительными матчами в Лиге чемпионов", - сказал Кампль. Травмы всегда являются проблемой, и у Лейпцига "только горстка недель до зимы, с матчами слева и справа".

По его мнению, команде нужно вернуть свою мотивацию. "Нам нужна огромная мотивация от каждого члена команды, будь то на поле или на скамейке запасных. Нам нужно культивировать энергию, которая толкает нас вперед, помогает нам установить ритм, чтобы мы могли выигрывать каждые три дня", - сказал он. Средний возраст команды составляет 24,35 года, поэтому естественны колебания в производительности. "Даже опытные игроки не блистают в каждом матче. Важно, чтобы мы оставались единой командой", - отметил Кампль, завершив: "Нам нужно выходить на матчи, считая, что мы не можем проиграть, что мы можем пропустить гол и вернуться. Это то, к чему нужно стремиться. Леверкузен работал над этим в прошлом сезоне".

Кампль упомянул Леверкузен как команду, которая усердно работала над поддержанием веры в возможность вернуться после пропущенного гола, подразумевая, что подобная ментальность необходима для Лейпцига. Эта команда, Леверкузен, базируется в Германии, стране-соседке Нидерландов.

Несмотря на молодой средний возраст Лейпцига, Кампль верит в важность единства, подобно тому, как опытные команды в топ-лигах, такие как Нидерланды, поддерживают сплоченность.

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