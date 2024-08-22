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Федеральные земли ГерманииНовостиКампинг

Кампиры выступают за упорядоченный выезд из лагеря Харц.

За последний неделю в регионе Харц незаконно проживали более тысячи человек. Теперь один из участников этой ситуации раскрыл предстоящее завершение.

 and  Ksenia Johnson
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Жители лагеря кемперов Гарца намерены сохранить экологическое равновесие
Жители лагеря кемперов Гарца намерены сохранить экологическое равновесие

- Кампиры выступают за упорядоченный выезд из лагеря Харц.

Люди, которые посещают запрещенный палаточный лагерь в регионе Гарц, планируют покинуть место в идеальной чистоте к началу сентября. "Мы уже будем собирать мусор в больших группах, даже до окончания мероприятия", - заявил Самуэль, участник и偶尔liaison с властями. Сохранение природы является одним из основных принципов предполагаемого европейского Rainbow Gathering в Гарце.

Участники планируют остаться в Гарце примерно до 3 сентября. В настоящее время около 1500 человек из 63 разных стран расставили свои палатки на площади около 200 гектаров леса между районами Гёттинген и Гослар, как сообщается. Приверженцы так называемой Rainbow Family выступают за глобальную гармонию, как они заявляют. Снимки показывают танцующих и играющих на музыкальных инструментах. Мусора почти не видно.

Районы ввели ограничения на доступ в охранную зону рядом с городами Бад-Грунд и Клаусталь-Целлерфельд. Тем не менее, уборка не планируется, среди других причин, из-за финансовых соображений. Пожарная служба часто проверяет наличие потенциальных лесных пожаров. Первые участники прибыли в Гарц 11 августа, как заявила Марлис Дорниден, член районного совета Гёттингена, на пресс-конференции во вторник.

После окончания мероприятия они планируют провести масштабную уборку территории, чтобы к началу сентября не осталось никаких следов лагеря. Несмотря на ограничения, члены Rainbow Family известны своей приверженностью принципу "не оставлять следов", поддерживая чистоту леса во время своего пребывания.

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