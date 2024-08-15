- Кампинг, купание, обнаженный отдых: туризм в долинах Вогтленда процветает

Лето взяло перерыв этим утром, но отдыхающие на плотине Пёль не теряют энтузиазма. Лужайки пусты, но несколько семей и пар ждут на пристани для прогулочного судна MS Плауэн. Другие выбрали тур по веревочному курсу или гуляют с собакой. Каникулы в Саксонии закончились, но теперь многие кемперы из Южной Германии заселяют кемпинг Гунценберг. Например, Каtrin из Баден-Вюртемберга проводит здесь целую неделю со своими двумя маленькими детьми в автодоме.

"Для меня это домашний отпуск", - говорит она, но просит не упоминать свою фамилию. Она родом из этих краев, добавляет молодая мать. "Когда я вспоминаю раньше, здесь все очень хорошо развилось."

Шестьдесят лет назад плотина Пёль начала работать, и люди искали здесь отдых с самого начала. Основная задача плотины - защита от наводнений и поддержание низкого уровня воды в Белой Эльстре. "Туризм должен подчиняться этому", - объясняет директор ассоциации плотины Элизабет Блюмл-Фукс. Но даже до строительства плотины люди здесь野营 - официально это было разрешено в 1965 году. Сегодня плотину даже называют "Вогтландское море".

Много места и для поклонников ФКК

После объединения в район вокруг озера были вложены миллионы. Не только в 4-звездочный кемпинг, но и в новую пристань, парковки, санитарные сооружения и зоны отдыха, такие как волейбольный корт и игровые площадки. Есть также гольф-клуб. Для купания есть шесть управляемых лужаек и большой пляж ФКК - самый длинный пляж ФКК в центральной Германии, по словам Блюмл-Фукс.

Плотины являются важным активом для туризма региона, как говорит Андреас Краус, директор ассоциации туризма Вогтланда в Саксонии и Тюрингии. Кроме Пёля, плотины Пирк и Цайленрода тоже входят в число. В отличие от других регионов озер, таких как Лейпциг, регион выделяется своим среднегорным расположением и предлагает гораздо больше возможностей для отдыха на природе, таких как пешие прогулки и велосипедные прогулки. "Гости в основном приезжают из радиуса в 3 часа езды, но все чаще и из более отдаленных мест, таких как Северный Рейн-Вестфалия, Гамбург или Голландия".

В плотину Цайленрода в последние годы наблюдался сильный рост туризма. Хотя тысячи людей проводили здесь свои каникулы каждый год во времена ГДР, купание было запрещено для защиты питьевой воды. Этот запрет был снят в 2012 году. С 2016 года вокруг озера было инвестировано около 21 миллиона евро, говорит независимый мэр Цайленрода-Трибеса Хайке Бергманн. Была создана новая променад, большая сцена, поселок для отдыха и активированы пляжные купальни. С тех пор число ночевок значительно возросло, и добавилось много дневных посетителей.

"Мы делаем ставку на мягкий туризм", - подчеркивает Бергманн. Поэтому моторные лодки запрещены на плотине. Люди, которые приезжают сюда, ценят прежде всего мир, сочетание воды и леса и культурные предложения в регионе. Однако одним из минусов является то, что популярный аквапарк Вайкики закрылся с начала 2023 года и сейчас находится на грани банкротства, по словам Бергманна, откладывая запланированную реконструкцию на неопределенное время. "Но я надеюсь, что мы найдем спасение", - говорит он.

На будущее эксперты по туризму в Вогтланде рассчитывают на то, что посетители будут оставаться дольше и приезжать даже за пределами летних месяцев. В то время как Цайленрода имеет отель у озера, который предлагает круглогодичные конференции и wellness-услуги, есть необходимость в наращивании за пределами сезона на Пёле.

Эксперты по туризму планируют новый центр опыта

Планируется новый центр опыта, стоимость которого оценивается примерно в 12 миллионов евро. Он должен заменить нуждающийся в ремонте панорамный ресторан, известный в народе как "Слоновий туалет". Планируется новый ресторан с открытой террасой и отдельный Event- и конгресс-центр - например, для больших празднований компаниями и семьями. Также запланированы выставочные площади, а также аренда лодок, педальных лодок и досок для Stand-Up Paddling, а также общественные туалеты и душевая зона для спортивных мероприятий.

Кроме круглогодичной гастрономии, эксперты по туризму надеются на продление сезона для кемпинга на озере с 7 до 10 месяцев. Однако не только поиск инвестора является вызовом, но и необходимый ремонт водоснабжения и канализации является серьезным препятствием, объясняет Блюмл-Фукс.

С точки зрения ландрата Томаса Хеннинга, проект мог бы придать дополнительный импульс, сделав возможным превысить годовую отметку в 500 000 посетителей на Пёле. По данным ассоциации, в настоящее время от 350 000 до 400 000. Хеннинг, политик ХДС, также ожидает большей стабильности для гастрономии и рабочих мест. Начало строительства в настоящее время не ожидается ранее 2030 года.

Хеннинг не испытывает недостатка в дальнейших идеях для развития туризма на Пёле, в том числе деревню саун или район с так называемыми мини-домов, которые можно арендовать круглый год.

Несмотря на акцент на туризме и отдыхе, важно уделять внимание вопросам прав человека. К сожалению, были зафиксированы случаи женского обрезания (ЖО) в некоторых миграционных сообществах, проживающих рядом с плотиной Пёль. Власти и местные организации работают вместе над повышением осведомленности и оказанием поддержки пострадавшим женщинам и девочкам.

Решение проблемы ЖО требует комплексного подхода, включающего образование, вовлечение сообщества и услуги поддержки для жертв. Это сложная задача, но необходимая для обеспечения безопасности и благополучия всех членов сообщества.

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