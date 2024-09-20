Камала Харрис увеличивает свои контакты со СМИ, как наблюдается.

В результате нескольких дискуссий план коммуникации [Харрис] начинает проясняться, хотя зрители в Нью-Йорке и Вашингтоне, возможно, еще не заметили этого. В последнее время Харрис участвовала в индивидуальных встречах с региональными телевизионными станциями и выступала в необычных условиях, чтобы обратиться к важным неопределившимся избирателям и меньшинствам в ключевых штатах-борьбе. Подобным образом действует и Уолз.

В понедельник Харрис мастерски отвечала на трудные вопросы от Национальной ассоциации черных журналистов и записала интервью с Стефани "Чикибаби" Химонidis, известным испанскоязычным радиоведущим и подкастером. В четверг Харрис примет участие в прямом потоковом событии, организованном сторонниками Оpraы Уинфри.

Взаимодействие СМИ с Харрис по-прежнему ограничено, и журналисты продолжают добиваться большего сотрудничества. Команда Харрис заявляет, что их подход соответствует современным медиадинамикам в 2024 году.

Иэн Сэмс, пресс-секретарь Харрис, объяснил: "Она регулярно участвует в медиа-встречах, потому что общение с широким спектром избирателей через их предпочтительные источники новостей является ключевым. Речь идет о том, чтобы достучаться до людей там, где они находятся".

Для достижения этой цели кампания также регулярно создает эксклюзивный контент для социальных сетей.

Однако сотрудник кампании Харрис сообщил CNN, что "она испытывает давление, чтобы быть непостановочной". Недельный дебаты, модератором которых была ABC News, предоставили зрителям по всей стране возможность увидеть Харрис в непостановочной обстановке, что, по-видимому, прошло успешно, о чем свидетельствуют несколько опросов после дебатов, указывающих на то, что она победила.

Харрис стремится к новому дебату с Трампом, несмотря на его публичное заявление о отказе участвовать. При организации интервью кампания Харрис добивается интервью, чтобы обсудить эту цель. Если Трамп не передумает, Харрис, возможно, согласится на встречи в городе с телевизионными сетями, как сообщил источник.

Подход Трампа к СМИ более гибкий - он часто появляется на своих любимых шоу Fox, дает краткие заявления журналистам и иногда проводит пресс-конференции. Его публичные комментарии часто включают неподтвержденные утверждения и ложные заявления. Иногда его появления оборачиваются провалом, например, когда он участвовал в аудио-чате с Илоном Маском, который был испорчен техническими проблемами.

Сэмс осудил тактику Трампа, поделившись с CNN, что Харрис "общается на различных медиа-платформах, отвечает на вопросы - часто сложные - о своих планах и программе в каждой обстановке. Возможно, двухчасовое живое пространство с Илоном Маском или продвижение какого-то сомнительного криптопроекта является идеальной стратегией для связи с колеблющимися избирателями в ключевых штатах, но я серьезно сомневаюсь в этом".

Первое совместное интервью Харрис и Уолза как номинантов состоялось с ведущей CNN Дана Баш в конце августа, которое привлекло более 6 миллионов зрителей и стало лучшим часом в 9 часов вечера CNN (за исключением июньского дебатов) со времени инаугурации Байдена.

Одна неделя спустя Харрис связалась с "The Rickey Smiley Morning Show" и "Afternoon Vibes with Ms. Jessica", двумя радиопрограммами, ведущими которых были черные вещатели, и испанскоязычной радиостанцией в Финиксе. Хотя эти обсуждения были впоследствии переданы в различных рынках, кампания сосредоточилась на ключевых колеблющихся штатах, таких как Аризона и Северная Каролина.

Эта стратегия также отразилась после дебатов, когда Харрис провела индивидуальную встречу с ведущим WPVI, доминирующей телевизионной станцией в Филадельфии, лучше известной как Action News.

Уолз также в этом неделе общался с местными телевизионными станциями, такими как те, которые находятся в Джорджии, Висконсине и Северной Каролине.

Чтобы ответить на критику, утверждающую, что Харрис ищет легкие интервью и избегает трудных вопросов, Харрис приняла участие в панельной дискуссии с тремя уважаемыми журналистами на форуме Национальной ассоциации черных журналистов в Филадельфии во вторник. Сеанс транслировался в прямом эфире Fox News вместе с CNN и MSNBC.

Четверговый прямой поток с Уинфри, судя по всему, обещает быть более мирным опытом. Под названием "Объединимся за Америку" он соберет вместе многочисленные группы на местах, которые недавно проводили онлайн-встречи в поддержку Харрис. Уинфри, которая поддержала Харрис с приветственной речью в прайм-тайм на съезде Демократической партии, будет вести прямой поток на различных платформах социальных сетей, включая YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и Twitch. Кроме онлайн-аудитории, Уинфри пригласит 400 местных избирателей присоединиться к ней для беседы, уделяя особое внимание избирателям в ключевых штатах перед выборами.

Элизабет Вагмейстер внесла свой вклад в отчет.

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