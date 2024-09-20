Камала Харрис увеличивает количество своих появлений в СМИ.

Следуя за несколько сессий с различными СМИ, подход Харрис к медиа-обнажению становится более определенным, хотя это может не сразу броситься в глаза зрителям в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Вашингтон. В последнее время Харрис участвовала в личных беседах с местными СМИ и отвечала на вопросы на нестандартных платформах, чтобы обратиться к ключевым избирателям в колеблющихся штатах и сообществах меньшинств. Ее напарник по кампании Уолз использует аналогичный подход.

На этой неделе Харрис мастерски отвечала на сложные вопросы, заданные Национальной ассоциацией черных журналистов, и записала сегмент с известным радио- и подкаст-ведущим испанского языка Стефани "Чикибаби" Химонидис. В четверг она примет участие в прямом событии, организованном Опрой Уинфри на потоковой платформе.

Харрис умело лавирует по многочисленным путям, делая акцент на "мелочах". Доступ к Харрис со стороны СМИ по-прежнему ограничен, и журналисты всегда жаждут большей информации. Советники Харрис объясняют, что используемая стратегия отражает текущее состояние медиа в 2024 году.

Иэн Самс, спикер Харрис, сказал: "Она придерживается постоянного графика медиа-взаимодействия, потому что ценит возможность обратиться к широкому кругу избирателей через их предпочтительные платформы новостей и информации". Для достижения этой цели кампания регулярно создает эксклюзивный контент для социальных сетей.

Однако Самс признал, что на Харрис оказывается давление, чтобы она казалась более спонтанной. Недавний дебаты президентов, организованный ABC News, предоставил избирателям по всей стране возможность увидеть Харрис в неотрепетированной обстановке, и она, по мнению многих опросов после шоу, преуспела.

Харрис стремится провести другой дебаты против Трампа, несмотря на его публичное заявление о том, что он не будет участвовать. При бронировании интервью кампания Харрис одновременно работает над продвижением этой цели. Если Трамп не передумает, то Харрис, возможно, согласится участвовать в телесетях, организованных в формате "вопрос-ответ".

Тактика Трампа в СМИ более гибкая - он часто появляется на своих любимых шоу Fox, общается с прессой и время от времени проводит пресс-конференции. Его публичные заявления часто полны необоснованных утверждений и неvérфицируемых утверждений. Иногда его появления оборачиваются провалом, как в случае с его аудио-разговором с владельцем X Элоном Маском, который был омрачен техническими трудностями.

Самс критиковал подход Трампа, говоря CNN, что Харрис "общается с аудиторией там, где они потребляют новости и отвечает на их вопросы - часто сложные - о своих планах и программе. Возможно, двухчасовое прямое пространство с Элоном Маском или продвижение сомнительного крипто-проекта - это идеальный способ достичь ключевых колеблющихся избирателей, но я очень сомневаюсь в этом".

Первое интервью Харрис и Уолза в качестве номинантов их партии состоялось с ведущим CNN Дана Баш в конце августа. Это интервью собрало более 6 миллионов зрителей и стало лучшим выступлением CNN в 9 часов вечера (за исключением июньского дебатов) со дня инаугурации Джо Байдена.

Через неделю Харрис связалась с утренним шоу Рикки Смили и "Послеполуденные вибрации с мисс Джессикой", а также с испанскоязычной радиостанцией в Финиксе. Хотя эти обсуждения позже транслировались в различных рынках, кампания, похоже, сосредоточена на колеблющихся штатах, таких как Аризона и Северная Каролина.

Эта стратегия - приоритет местным СМИ - также была заметна после дебатов, когда Харрис села с ведущим WPVI, доминирующей телевизионной станции в Филадельфии, лучше известной как "Action News".

Уолз также появлялся на местных телестанциях, включая Джорджию, Висконсин и Северную Каролину на этой неделе.

Чтобы противодействовать критике, что Харрис ищет легкие платформы и избегает сложных вопросов, Харрис также приняла участие в панельной дискуссии с уважаемыми журналистами на форуме Национальной ассоциации черных журналистов в Филадельфии во вторник. Это мероприятие транслировалось в прямом эфире Fox News, а также CNN и MSNBC.

Прямой эфир с Уинфри в четверг обещает быть более непринужденным событием. Под названием "Объединитесь за Америку" оно будет включать в себя многочисленные группы на местах, которые недавно проводили Zoom-встречи в поддержку Харрис. Уинфри, которая поддержала Харрис с приветственной речью в прайм-тайм на Демократическом национальном конвенте, будет вести прямой эфир на нескольких платформах социальных сетей, таких как YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и Twitch. Кроме онлайн-зрителей, Уинфри пригласит 400 местных избирателей присоединиться к ней для беседы, особое внимание уделяя избирателям в ключевых штатах по мере приближения выборов.

Репортаж Элизабет Вагмейстер

В свете стратегического подхода Харрис к медиа-взаимодействию ее команда активно создает эксклюзивный контент для социальных сетей, чтобы охватить широкий круг избирателей. Более того, деловые партнерства с влиятельными медиа-личностями, такими как Опра Уинфри для прямого эфира, еще больше усиливают медиа-присутствие Харрис.

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