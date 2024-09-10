- Калифорнийские пожары накрывают аэродром

В Калифорнии firefighters в настоящее время борются с несколькими масштабными пожарами, огонь которых уже угрожает аэропорту, расположенному примерно в часе к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

Маленький аэродром в каньоне Трабуко, округ Ориндж, специализируется на дронах, сообщают американские СМИ. Сначала пожар, известный как "Аэропорт", было непросто потушить, согласно Калифорнийскому департаменту лесного хозяйства и пожарной охраны (Cal Fire). В результате были объявлены эвакуации в нескольких прилегающих районах.

Сообщается, что доступны убежища, в то время как несколько маршрутов заблокированы. К сожалению, по данным CBS News, есть три жертвы, в том числе двое пожарных.

Пожар начался в понедельник, согласно источникам. Огонь быстро распространился, охватив площадь около 22 км², как указано в Cal Fire. Примерно 1000 профессионалов находятся на месте, как сообщается далее в CBS News. В основном они сосредоточены на предотвращении распространения огня на жилые комплексы.

Что касается причины Airport Blaze, то на данный момент точной информации от официальных источников нет. Однако в средствах массовой информации есть предположения, что он мог быть случайно вызван строительными работами вблизи.

Кроме того, другие районы Калифорнии также страдают от лесных пожаров. Знаменитый Line Blaze в округе Сан-Бернардино, прилегающем к округу Лос-Анджелес, также распространился в прошлые выходные. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за огня.

Комиссия объявила чрезвычайное положение из-за широкомасштабных лесных пожаров в Калифорнии. Несмотря на усилия 1000 пожарных, Airport Blaze по-прежнему представляет значительную угрозу для близлежащих жилых комплексов.

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