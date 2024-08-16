- Калифорнийские мастера гита в Сент-Питере

Яркие змеи, вечеринка и захватывающие сцены на воде: Калифорнийские мастера кайтсерфинга вновь пройдут в Санкт-Петер-Ординге до воскресенья. Это мероприятие считается крупнейшим в мире по кайтсерфингу, с большим палаточным городом на почти четырех гектарах пляжа Северного моря в течение пяти дней. Ожидается более 90 000 зрителей. Однако соревнования начнутся только в случае подходящих условий. Для дисциплины "Лучший трюк фристайл" требуется хотя бы 15 узлов ветра, а для "Большого воздуха" даже 25 узлов.

Критика от экологических групп

Проведение такого мероприятия на побережье Ваттова моря вызвало критику экологических групп. Фестиваль угрожает животным в Национальном парке Ваттово море. Особенно птицы, которые еще выводят потомство, страдают, когда многие люди ходят по дюнам, говорит Катарина Вайнберг из Станции по охране Ваттова моря. "В принципе, это мероприятие в национальном парке, которое является большим, является проблемой. Не в спорте дело, а в том, что всегда есть большая-party-зона и большой кемпинг."

Организаторы подчеркивают приверженность устойчивому развитию

Организаторы заявили, что кайтсерферы движутся прямо в природе и поэтому подвержены загрязнению окружающей среды и изменению климата. Поскольку чистые и здоровые моря являются предварительным условием для занятий спортом с чистой совестью, в сообществе кайтсерфинга есть высокая осведомленность об устойчивом развитии и охране окружающей среды. Они видят себя "организаторами немецкой премьер-серии в кайтсерфинге в особой ответственности за устойчивое развитие и противодействие загрязнению окружающей среды и изменению климата. Они стремятся "свести к минимуму отрицательное воздействие нашей деятельности".

Несмотря на приверженность организаторов устойчивому развитию, некоторые экологи argue, что мероприятие нарушает дикую природу во время отдыха, особенно в период размножения. Нужно приложить усилия, чтобы защитить тишину Национального парка Ваттово море, позволяя животным наслаждаться своим свободным временем без помех.

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