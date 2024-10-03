Калифорния подала иск против больницы, утверждая, что она помешала женщине сделать экстренный аборт.

Анна Нуслок из Юрики была на 15 неделе беременности двойней, когда у неё лопнулись воды в феврале.

Лицом к лицу с кровопотерей и мучениями, она посетила больницу Провиденс Сент-Джозеф в Юрике, где медицинские работники подтвердили, что её беременность больше не sostenible, и у близнецов нет шансов выжить вне матки, как указано в документе, представленном в Верховный суд округа Хумбольдт офисом генерального прокурора Калифорнии в понедельник.

Медицинский персонал сообщил Нуслок, что аборт был необходим для предотвращения серьезных осложнений со здоровьем, но политика больницы запрещала им выполнять процедуру, согласно документу. Врач Нуслок заявил, что hospital regulations запрещают аборты, за исключением случаев, когда это представляет значительную угрозу для жизни Нуслок из-за того, что один из плодов все еще имеет "обнаруживаемый сердцебиение", согласно документу.

Спикер Провиденс сказал CNN, что политика больницы не отказывает в услугах абортов в случае экстренной помощи.

"В отношении сложных беременностей или ситуаций, когда жизнь женщины находится под угрозой, мы проводим все необходимые вмешательства для сохранения и улучшения жизни матери", - сказал представитель.

Гарри Олни, главный исполнительный директор Северной Калифорнии службы Провиденс, написал сотрудникам вTuesday, "Мы глубоко опечалены опытом пациента в нашем учреждении и связались с ней сегодня, чтобы выразить наши искренние извинения.

"Это была тревожная ситуация, которая не соответствовала нашим высоким стандартам безопасности, качества и сострадания. Мы незамедлительно пересматриваем наши процессы обучения, образования и эскалации в экстренных медицинских ситуациях, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и убедиться, что наши команды ухода хорошо подготовлены и поддерживаются, чтобы предоставлять самый высокий уровень ухода за каждым пациентом, которого мы обслуживаем", - написал Олни.

"Мы опечалены не меньше, но мы едва можем представить себе страдания пациента и его семьи. Мы извлечем уроки из этой ситуации и укрепим наше обязательство по обеспечению того, чтобы уход и опыт пациента, которые мы предоставляем, соответствовали нашим высоким стандартам каждый раз и во всех условиях ухода".

Иск заявляет, что врач Нуслок порекомендовал ей воспользоваться вертолетом на расстояние более 270 миль до Медицинского центра Университета Калифорнии в Сан-Франциско для аборта, но Нуслок отказалась, опасаясь, что ее страховка не покроет стоимость полета на вертолете в $40 000.

Нуслок спросила, можно ли ей вместо этого сесть за руль, и врач ответил: "Если вы попытаетесь сесть за руль, вы будете кровоточить и умрете, прежде чем доберетесь до учреждения, способного оказать помощь", - вспоминает Нуслок на пресс-конференции в понедельник.

"Я никогда не забуду, как смотрела на своего доктора, по моим щекам текли слезы, мое сердце разбилось на миллион осколков, и я умоляла: 'Не дай мне умереть'", - сказала Нуслок.

Муж Нуслок отвез ее в больницу Мад-Ривер, расположенную примерно в 20 минутах езды - единственную другую больницу с отделением родовспоможения в радиусе 100 миль, согласно жалобе, для лечения.

"Я была напугана рисками для здоровья и жизни, которые я несла, откладывая вмешательство, поэтому мы решили рискнуть и поехать в Мад-Ривер", - сказала Нуслок. "Перед тем, как покинуть Провиденс, в мою палату вошла медсестра и дала мне ведро с полотенцами, сказав: 'Они хотели, чтобы я дала вам это на случай, если что-то произойдет во время поездки на машине'".

Нуслок отказалась от полотенец, опасаясь, что ей придется платить за них.

В Мад-Ривер она перенесла операцию, и врач там заявил, что она активно теряет значительное количество крови на операционном столе, как указано в иске.

Иск штата утверждает, что больница нарушила закон штата, который обязывает любую больницу с отделением неотложной помощи предоставлять адекватную помощь лицам в кризисной ситуации.

"Адвокат генеральный заявляет, что этот закон охватывает, грубо говоря, экстренный аборт или управление выкидышем", - сказал Мэри Зигеле, юридический историк, специализирующийся на абортах в школе права Университета Калифорнии в Дэвисе, CNN.

"В некоторых сельских районах Калифорнии следующий доступный поставщик находится очень далеко. В случаях настоящих медицинских экстренных ситуаций, подобных этой пациентке, может не быть практического способа перевести пациента в другую больницу без риска подвергнуть их постоянному медицинскому вреду или смерти".

В понедельник Бонта заявил: "Оскорбительно то, что в Калифорнии, где услуги по аборту являются конституционным правом, у нас есть больница, реализующая политику, аналогичную законам о сердцебиении, принятым в экстремистских красных штатах.

"С этим иском я хочу четко дать понять всем жителям Калифорнии: услуги по аборту - это медицинская помощь. У вас есть право на своевременные и безопасные услуги по аборту. В Департаменте юстиции Калифорнии мы используем всю силу этого офиса, чтобы наказать тех, кто, подобно Провиденсу, нарушает закон".

Юрика расположена на севере штата и имеет только две больницы с отделениями родовспоможения в радиусе 100 миль, согласно данным офиса генерального прокурора Калифорнии.

Больница Мад-Ривер сообщает, что закроет свой отдел родовспоможения в этом месяце, согласно жалобе.

Спикер Провиденс сказал, что после закрытия ближайшее отделение родовспоможения будет в Кресенте-Сити, примерно в 80 милях от Юрики.

Несмотря на потенциальные осложнения со здоровьем из-за беременности, Анне Нуслок не удалось сделать аборт в больнице Провиденс Сент-Джозеф из-за их политики. Медицинский персонал посоветовал ей обратиться за экстренной помощью в другую больницу, подчеркнув важность поддержания ее здоровья в это критическое время.

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