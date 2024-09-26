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Какую выгоду из трудностей Schalke 04 получают Bochum и BVB?

 and  Carmen Simpson
Время чтения 4 минут
Нури Шахин стремился победить, чтобы восстановить спокойствие в своей профессиональной жизни
Нури Шахин стремился победить, чтобы восстановить спокойствие в своей профессиональной жизни

Какую выгоду из трудностей Schalke 04 получают Bochum и BVB?

В пятницу вечером, глядя на футбольный матч в стадионе Дортмунда, можно было ошибочно подумать, что игроки тратят свой жизненный потенциал зря. Атмосфера в Рурском регионе сейчас далёка от радостной. Хотя «Боруссия Дортмунд» и «ВфЛ Bochum» могут найти утешение в том, что им лучше, чем «Шальке 04», но бедствия в Гельзенкирхене кажутся незначительными по сравнению с их собственными проблемами.

Оба клуба несут на себе груз разочарований прошлой недели в эту встречу. «Бохум» позволил «Гольштейну Киль», только что вышедшему в лигу, заполучить два очка и играл плохо на протяжении длительного времени, что вызывает сомнения в их способности выиграть любую игру в этом сезоне. Вероятно, они в конечном итоге добьются победы, но против кого и на каком стадионе - вот в чём вопрос.

Тем временем дела у Дортмунда не лучше. Они не ходят с гордо поднятыми головами, уверенные в том, что смогут доминировать над любым соперником. Их выступление против «ВФБ Штутгарт» в воскресенье вызвало сомнения в их претензии на статус топ-команды. Поэтому эта игра 5-го тура безусловно станет кризисным собранием, тематическим "Битвой систем". Сигналы тревоги мигают на обоих концах промышленного региона. Кризис уже не кажется чем-то незнакомым здесь, не только на сталелитейном гиганте «Тиссен-Крупп».

Сабицер сталкивается с проблемами, Бейер - нет

В Дортмунде ожидания были высоки в этом сезоне. Новый тренер Эдин Терзич, которого часто критиковали за отсутствие чёткой концепции, получил шанс доказать себя. Совместный тренер Нури Шахин взял на себя руководство и вызвал много волнения. Хотя он просил терпения, ожидания в округе были высоки. Переводы подняли такие большие надежды, что необходимость в общей нити была упущена: Вальдемар Антон, Серу Гвирасси, Паскаль Гросс и Максимилиан Бейер, напоминающий Томаса Мюллера, присоединились к команде.

Это было чёткое заявление конкурентам и фанатам. Пришло время для «Боруссии Дортмунд» взлететь. Но как и при запусках ракет, есть проблемы. Либо погода не сотрудничает, что не оправдание для Дортмунда, либо что-то не зажигается. Команда Дортмунда определённо несет ответственность за это. Шахин пытается определить проблему и продолжает экспериментировать с разными тактиками и стратегиями. Не всех это устраивает.Marcel Sabitzer, например, недоволен своей ролью на фланге, в то время как Бейер ещё не заполучил роли. Другие игроки сталкиваются с проблемами формы или ожиданий, как Феликс Нмеча. Всё в хаосе, застряло в дамбе, движется медленно. Иногда Джейме Гиттенс сияет для Дортмунда, в другие разы Карим Адееми. Это выглядит многообещающе, когда работает, но часто бывает скучно.

Шахин пытается не преувеличивать ситуацию. Он обещает, что повторения инцидента в Штутгарте больше не произойдёт. Под сомнение ставятся и система, и состав. Если повторение произойдёт скоро, это может стать некомфортным для молодого игрока Дортмунда. Уже витает зловещий призрак дискуссии о слове "М": "Было бы катастрофично, если бы я сказал, что у ребят есть проблема с менталитетом", - сказал Шахин: "Мы выигрываем и проигрываем вместе. Мы в этом вместе." Он увидел самоанализ от своей команды, что важно для развития команды. В настоящее время они отстают от leaders FC Bayern на пять очков, которые примут Bayer Leverkusen в субботу вечером. Если Дортмунд хочет оставаться конкурентоспособным в гонке за титул, они не могут позволить себе отстать слишком много очков, и Бохум не должен стать помехой.

ВФЛ Bochum ломает хрупкие мечты

В разгар холодного осеннего ветра стоит главный тренер ВФЛ Bochum Петер Цайдлер. Разговоры быстро переключились с самых хрупких мечтаний о Кубке Европы на угрозы существования в Первой лиге. Перед началом сезона Бохум разгромил французский клуб Лиги 1 АК Ле Havre 6:0, оставив Бохум в восторге. Такое выступление не видели давно! Амбициозные мечты были нарисованы, и много было сказано. Но к концу сентября реальность изменилась: вылет из кубка против клуба-кризиса SSV Jahn Regensburg и ничья в Бундеслиге против Киля (2:2).

Параллели между «Боруссией Дортмунд» (БВБ) и ВФЛ Bochum очевидны. Как и Бохум, Дортмундский противник был оптимистичен в отношении своих переводов. Да, были уходы, ключевые фигуры, как Кивен Шлоттербек и Кевин Стёгер. Стёгер, мозг возвращения ВФЛ в Бундеслигу, перешёл в «Боруссию Мёнхенгладбах», а Шлоттербек присоединился к FC Augsburg. Однако Бохум утверждал, что они стремятся выше, чтобы сохранить свой статус в Бундеслиге в четвёртый раз подряд. Новое дыхание было введено в виде Ибрахима Сиссоко и Дани де Вита, оба выдающихся фигуры в своих лигах во Франции и Нидерландах. Майрон Бoadu, многообещающий голландский талант с ценой в 20 миллионов евро и опытом в национальной сборной Нидерландов, также присоединился в аренду, надеясь вернуть свой блеск на Ruhrstadion и в Бундеслиге. Бохум делает ставку на выигрыш-выигрышную ситуацию, но если Бoadu преуспеет, им может быть трудно удержать его.

Однако Бохум еще очень далек от достижения тех успехов, о которых они мечтали, и вина на Боаду не полностью лежит. В отличие от Зейдлера, тренера, с которым они видели себя в славном будущем, основанном на успешном формате Арнда Зейглера на WDR, его бриллиантовая система еще не взлетела. Обещающие старты, такие как узкое поражение от РБ Лейпциг и фазы против SC Фрайбург, были редки. Дани де Вит, страшный нападающий в Эредивизи, не оказал большого влияния на своей новой позиции. Другие игроки также борются со своими позициями и формой.Borussia Dortmund также просит терпения для своей перестроенной команды. Но в футболе время - это ценный товар только тогда, когда оно сопровождается очками. Отсутствие очков делает его самым горьким из противников. Будет ли изменение системы? Или, возможно, скоро смена тренера?

"Мы верим в возможность чего-то сделать в Дортмунде", - сказал Зейдлер перед маленьким дерби: "Мы можем только выиграть". Момент дерби, подобный тому, что был в апреле 2022 года, когда VfL выиграл 4-3 в Дортмунде, был бы сейчас полезен. Это был бы его первый победный матч в Бундеслиге в качестве тренера и также вызвал бы волнение в рядах Дортмунда. Сахин твердо стоит на своем: "Мы все ответственны и надеемся, что мы извлекли уроки. Мы должны заработать три очка". На стадионе будет 80 000 зрителей, 8000 из Бохума. Это пятничный вечер, под прожекторами, и дерби - это дерби, даже если предматчевая атмосфера так же мрачна и уныла, как велосипедная прогулка по Рейну в дождь, с Ардейскими горами, разделяющими Бохум и Дортмунд.

В контексте футбольного матча между Borussia Dortmund и VfL Bochum обе команды сталкиваются со своими собственными проблемами. Несмотря на то, что Бохум позволил Aufsteiger Holstein Kiel заработать очки в прошлом матче, они настроены на победу и в настоящее время изучают свои стратегии. В то же время новый тренер Дортмунда, Эдин Терзич, экспериментирует с составами, чтобы улучшить свою игру, с игроками, такими как Марсель Сабицер и Макси Биер, сталкивающимися с проблемами позиции и формы.

После разочаровывающей игры против VfB Stuttgart матч 5-го тура Дортмунда против Бохума является решающим кризисным собранием, часто называемым "Битвой систем". Результат этого матча может существенно повлиять на положение Дортмунда в гонке за титул, так как они отстают от лидеров FC Bayern на пять очков, которые сыграют в важном матче против Bayer Leverkusen.

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