"Каковы ваши чувства?" - художница, которая смотрела на фотографии бывших любовных партнеров своего отца

Вслед за внезапной кончиной отца в 70 лет лондонская фотограф Каролин Фурнэкс углубилась в архив его слайдов 35 мм. Их отношения были сложными, и она считала, что его уход оставил много нерешенных вопросов. Она ожидала найти фотографии со службы в армии или документы о росте урожая во время его работы агрономом в Швеции.

Однако просмотр слайдов через проектор отца открыл другую историю. Она увидела очаровательных женщин, которых никогда не видела, позирующих в кабриолетах, на скалах у моря или среди диких цветов. Большинство из них были из 1960-х годов, сняты в Швеции до женитьбы, что наводило на мысль о серии романов или случайных связей.

Мать Фурнэкс была почти отсутствует, присутствуя только на двух фотографиях вскоре после их встречи. Вглядываясь в каждый слайд, она задумывалась об идентичности женщин, их кокетливые улыбки сияли через маленький проектор.

Эти яркие реликвии из прошлого каким-то образом привели Фурнэкс к открытию. Они дали ей взгляд на аспект жизни, о котором она никогда не знала, и альтернативную личность отца, добавив свежую и незнакомую сторону к ее пониманию его.

«Открытие этих фотографий было очень поучительным. Я получила заглянуть в часть его жизни, о которой я и не подозревала, а также новый взгляд на него», - призналась Фурнэкс.

«Мой сложный, вызовющий раздражение и раздражающий отец... и затем этот беззаботный, жизнерадостный человек, кажется, наслаждающийся жизнью», - продолжала она.

Фурнэкс позже опубликовала эти захватывающие изображения в книге под названием «Женщины, которых я никогда не знала», оживляя потенциальных матерей, которые могли бы изменить ход ее жизни. Она наделила каждую женщину именем (некоторые были найдены в пачке писем, другие созданы из воображения), подчеркивая выбранные детали в своих ярких портретах. Другие потрясающие изображения включали решительный взгляд женщины или идиллическое мгновение, запечатленное с ярко-красными ногтями.

Идентификация женщин была сложной, и Фурнэкс обратилась за помощью к своей семье. Но без каких-либо зацепок она поняла, что важность работы перешла от поиска фактов к лучшему пониманию отца.

«Кажется, это новая, интригующая поездка с ним», - поделилась Фурнэкс.

Остатки жизни

Память Фурнэкс о своем отце Колине включала в себя очаровательного и игривого человека с богатым воображением, которое радовало ее в детстве.

«Он был отличным рассказчиком. Он был смешным, и люди ценили его общество», - вспоминала Фурнэкс.

Несмотря на его очаровательную натуру, Коллин был вспыльчив, и вся семья часто испытывала это во время ссор. Фурнэкс считала, что его взрывные вспышки исходили из прошлого, полного боли и эмоциональных страданий, но он не мог или не хотел раскрыть причину. Она знала о его напряженных отношениях с матерью, которая трагически умерла, когда он был еще подростком, и о его сложных отношениях со своей мачехой.

В течение всей книги Фурнэкс исследует прошлое своего отца, обсуждая драгоценную коллекцию телеграмм, открыток и писем, найденных в тайном шкафчике из детства. Эти драгоценные сувениры были особенно значимыми, так как его мачеха избавилась от большинства семейных фотографий и сувениров, оставив после себя глубокое пустоту.

Мать Фурнэкс, Барбро, отреагировала иначе, когда ее спросили о своих чувствах по поводу обнаружения этих исторических реликвий из прошлых отношений Колина.

«Вы бы видели мужчин, которых я встречала», - весело ответила Барбро, по словам Фурнэкс. Она включила прекрасную фотографию своей матери, Барбро, в легком бикини, прислонившейся к красному автомобилю, с босыми ногами в лесу, в качестве финального совпадения для отца.

Хотя семья не искала информации о женщинах на фотографиях, чем больше эти захватывающие изображения распространяются, тем больше Фурнэкс задумывается о том, что, возможно, одна из них или их близкие могут выйти на связь.

«Я часто задумываюсь об этой возможности - дочь, узнающая свою мать или бабушку», - размышляла Фурнэкс. «Это было бы довольно сюрреалистично».

Хотя большая часть архива, скорее всего, останется загадкой, его открытия продолжают интриговать, так как пристальные взгляды женщин намекают на нерассказанные истории и эмоции. Один портрет, в частности, показывает его изображение в плавках, беззаботно глядящего на океан, автор которого неизвестен. Фурнэкс решила включить его, предлагая «указание взгляда», которое переносит фокус на отца, один из немногих изображений, на которых он представлен в книге. Идентичность фотографа остается загадкой, добавляя еще один слой интриги этому захватывающему наследию.

После обнаружения этих спрятанных фотографий Каролин Фурнэкс начала ценить разнообразное художественное выражение своего отца помимо его профессиональной работы. Она заметила характерный стиль в этих изображениях, демонстрирующий талант к captura эссенцию красоты и свободы женщин.

Эти фотографии показали сторону отца, которой она никогда не видела, демонстрируя его талант в искусстве фотографии и стиля.

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