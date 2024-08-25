Какова ценность зоны без оружия на практике?

После нападения с ножом в Золингене политики вновь выступают за расширение безоружных зон. Однако их эффективность вызывает споры. В то время как Северный Рейн-Вестфалия призывает к их внедрению, Лейпциг отменяет соответствующие правила. Жители могут иногда испытывать неудобства в результате.

Трагическое нападение с ножом в Золингене вновь подняло вопрос о безоружных зонах. Мужчина, вооруженный ножом, без разбора напал на посетителей фестиваля, в результате чего погибли трое человек. Вскоре после этого вице-канцлер Роберт Габек, среди прочих, призвал к расширению безоружных зон, заявив: "Никто не должен носить ножи или острые предметы в общественных местах в Германии".

После нападения с ножом в Мангейме в мае, где нападавший убил полицейского, призывы к безоружным зонам усилились. Канцлер Олаф Шольц назвал это ответом от имени правового государства. Недавно федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер призывала муниципалитеты активнее использовать этот инструмент. Однако криминологические оценки ставят под сомнение эффективность городов в борьбе с преступностью с помощью этого метода.

Безоружные зоны регулируются Законом о оружии и полицейскими актами. Они расширяют сферу действия Закона об оружии, запрещают определенные виды оружия или сокращают разрешенную длину ножей. Детали варьируются в зависимости от местоположения, и даже стеклянные бутылки запрещены на Репербанхе в Гамбурге. Зоны могут быть временными, например, во время крупных событий, или постоянными для определенных улиц, площадей или районов. Однако есть исключения, например, в старой части Дюссельдорфа, которая является безоружной зоной только по выходным и праздникам.

"Знак мало что даст"

Нападение с ножом в Мангейме произошло в безоружной зоне, но зона действует только в вечернее и ночное время и по выходным. Происшествие произошло днем. Даже решительно настроенные нападающие, намеревающиеся причинить вред, вряд ли будут сдерживаться запретом на ношение оружия, как отмечает эксперт Реттенбергер.

После нападения в Золингене немецкая ассоциация криминальной полиции также призвала к взвешенной дискуссии о борьбе с насилием с ножом. "Нападавший не был бы остановлен безоружными зонами или общим запретом на ношение ножей. Он, похоже, был осведомлен о своих действиях", - заявил главный представитель BDK в Северном Рейне-Вестфалии Дирк Пгелоу изданию editorial network Germany.

Сначала безоружные зоны расширяют полномочия полиции. Они позволяют полицейским проводить случайные проверки в этих зонах, налагая штрафы до 10 000 евро за нарушения. Таким образом, присутствие полиции необходимо для эффективности безоружной зоны.

Первая безоружная зона была создана в Гамбурге в 2007 году, и за ней последовали несколько крупных городов. Северный Рейн-Вестфалия использует этот инструмент с 2021 года, создав четыре безоружные зоны в Дюссельдорфе и Кёльне. Через год министр внутренних дел Герберт Рёйль заявил: "Обнаружение арсенала во время 17 191 проверки, в том числе 349 оружий и ножей, и задержание 744 человек дает убедительный ответ на вопрос, способствуют ли безоружные зоны безопасности в городе".

В Кёльне-Мюльхайме была введена постоянная безоружная зона в июне. "Я не верю, что безоружная зона - это панацея от всех ситуаций. Это часть пазла", - прокомментировал Рёйль. "Но каждый нож, изъятый из обращения, не может причинить вред - и это полезно". Полиция других федеральных земель, таких как Бремен, Нижняя Саксония, Гессен и Баден-Вюртемберг, также сообщают о положительном опыте с этим инструментом.

Берлин сохраняет зоны открытыми

В Берлине, однако, трудно определить районы, где создание безоружной зоны было бы целесообразным, по словам полицейского президента Барбары Слоуик. Она отметила, что насилие с ножом распределено равномерно по городу. "Мы сохраняем безоружные зоны открытыми, но конкретные планы пока не разработаны", - сказала Слоуик.

Самая подробная оценка безоружной зоны поступает из Лейпцига. С 2018 года запрещено носить оружие, ножи, перцовые баллончики и другие опасные предметы в районе вокруг Eisenbahnstraße. Это должно было повысить безопасность в районе, считающемся криминальным горячим spots в Лейпциге.

Согласно исследованию Лейпцига, представленному в 2021 году, безоружная зона способствовала снижению количества публично совершенных вооруженных нападений. Однако преступность и ее причины не были устойчивыми. Уровень правонарушений остался прежним. Даже из полицейского управления Лейпцига теперь заявляют: "Безоружная зона не необходима с нашей точки зрения". Число споров не изменилось. Городской совет принял решение отменить безоружную зону и заменить ее постоянным полицейским пунктом.

Риск стигматизации

Реттенбергер подчеркивает двойной эффект безоружных зон - и с точки зрения криминологии, и с точки зрения восприятия. Он отмечает, что эти зоны могут повысить чувство безопасности жителей, что является положительным результатом. Однако может произойти и обратное. Эти зоны могут стигматизировать определенные районы, как предполагает Реттенбергер. Фактически, в исследовании Лейпцига люди сообщали о снижении репутации своего места жительства из-за этих зон.

Постоянный страх быть проверенным в любой момент отрицательно сказывается на качестве жизни, по словам Реттенбергера. Это особенно актуально для молодых мужчин, которые чаще всего являются tanto perpetrators как жертвы. Кроме того, существует риск расового профилирования, когда людей проверяют на основе их внешнего вида.

В конечном счете, все сводится к балансу между безопасностью и свободой, отмечает Реттенбергер. Ни одно криминологическое мероприятие, в том числе безоружные зоны, не обходится без своих минусов. Нет мер, которые дают исключительно положительные результаты без каких-либо отрицательных последствий. Реттенбергер призывает к взвешенной, всеобъемлющей дискуссии, в которой участвуют полиция, жители и местная политика. Этот процесс требует терпения и понимания в споре о внедрении безоружных зон.

После нападения с ножом в Мангейме, произошедшего за пределами обозначенной зоны без оружия, была подчеркнута необходимость более эффективных мер против насилия с применением ножей. Несмотря на то, что Мангейм является городом, в котором были введены зоны без оружия, трагедия подчеркнула необходимость дальнейших дискуссий и возможных улучшений для повышения общественной безопасности.

Учитывая, что Мангейм не единственный город в Германии, пострадавший от нападений с ножом, было предложено, чтобы Лейпциг, известный своей зоной без оружия вокруг Eisenbahnstraße, мог служить примером для других городов для анализа и возможного воспроизведения своих результатов. Это позволило бы получить более полное представление о плюсах и минусах зон без оружия в борьбе с насилием с применением ножей.

Читайте также: