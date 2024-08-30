- Каков текущий статус статистики занятости в Саарской области?

Раздел анализа рынка труда Национального бюро занятости готовится обнародовать данные о занятости в Саарланде в эту пятницу (в 09:55). В предыдущем месяце, июле, безработица в регионе составила 37 800 человек, а уровень безработицы достиг пика в 7,1%. Эксперты отрасли ожидают роста безработицы. По состоянию на 14 августа эти цифры служат основой.

Результаты Раздела анализа рынка труда в Саарланде будут обсуждаться в этом году региональным управлением Национального бюро занятости. Несмотря на неутешительную статистику занятости, региональное управление выступает за инициативы по созданию рабочих мест в регионе.

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