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Нужно ли принимать холодный душ в жаркую погоду?

Более ли выносливы люди, которые принимают холодный душ в жаркую погоду, чем те, кто принимает теплый?

Имеет ли холодный душ бодрящий эффект?

Помогают ли регулярные холодные души в восстановлении?

Помогают ли холодные души уменьшить симптомы депрессии?

Может ли частый прием холодных душей привести к заболеванию?

- Какое влияние на физическое благополучие оказывает холодный душ?

В знойную погоду, когда пот льется ручьем и кажется, что мозг вот-вот расплавится, тело жаждет прохладного облегчения. Некоторые находят утешение в ледяном напитке, а другие выбирают более радикальное решение: (ледяной-)холодный душ. Однако это не рекомендуется. Холодные души не приносят очевидной пользы. Факты.

Нужно ли принимать холодный душ в жаркую погоду?

Временное охлаждение от холодного душа в жаркую погоду может принести облегчение, но оно кратковременное. Скоро тело снова нагревается. В прохладную погоду тело сужает поры и сосуды, чтобы противостоять понижению температуры. После холодного душа тело работает, чтобы быстро вернуться к нормальной температуре. Этот процесс требует дополнительной энергии, вызывая еще большее потоотделение. Кроме того, резкий перепад температур может оказывать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Более ли выносливы люди, которые принимают холодный душ в жаркую погоду, чем те, кто принимает теплый?

Широко распространено мнение, что холодные души укрепляют иммунную систему и делают нас менее восприимчивыми к заболеваниям, но убедительных доказательств этому нет. Хотя по этому вопросу проводились исследования, они были неполными. Например, старое исследование Университета Йены показало, что регулярные холодные обливания грудью могут увеличить количество иммунно-релевантных клеток, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но не доказано, способствует ли это большей устойчивостью к простудам.

Голландская команда исследователей обнаружила, что люди, которые регулярно принимали холодные души, реже сообщали о заболеваниях. Однако участники, которые продолжали принимать теплые души, имели такой же продолжительность симптомов заболевания. Предполагается, что холодные души могут не предотвращать заболевание, но потенциально могут сократить его продолжительность. Будет ли холодный душ иметь влияние на частоту и продолжительность заболеваний, не доказано - но и не исключено.

Имеет ли холодный душ бодрящий эффект?

Это правда, но не следует воспринимать это только как положительный эффект. На самом деле, тело реагирует на внезапное охлаждение стрессом. Это вызывает выброс норадреналина, который увеличивает пульс и артериальное давление. Это приводит тело в своего рода "состояние бдительности". Естественная реакция на стресс, которая готовит к возможному конфликту. Это может восприниматься как бодрящее, иногда даже эйфорическое. Однако исследователи из Чехии обнаружили, что происходит эффект привыкания. Те, кто регулярно принимал холодные души, по крайней мере, три раза в неделю в исследовании, становились менее чувствительными к холоду со временем и реагировали менее напряженно. В результате бодрящий эффект также уменьшался. Однако это исследование было слишком мало, чтобы делать из него надежные выводы.

Также стоит отметить, что исследование нескольких исследований показало, что холодные души могут фактически помочь облегчить мышечную боль и другие симптомы после тренировки. Ванна с температурой 15 градусов Цельсия была найдена как эффективное средство восстановления - хотя и не так эффективно, как массаж или растяжка.

Может ли регулярный холодный душ помочь облегчить симптомы депрессии?

Данные ограничены и не очень надежны, но есть намеки на то, что холодные души могут быть полезны для психического здоровья. Холодные стимулы активируют области мозга, ответственные за чувства счастья и эмпатии, как показало старое исследование Университета Виргинии. Эксперты считают, что преодоление зоны комфорта, выносливость "внутреннего лентяя" и дисциплина, необходимая для принятия холодных душей, могут способствовать улучшению психического здоровья.

Может ли частый прием холодных душей привести к заболеванию?

Любой, кто пробовал стоять в ледяном горном ручье, знает, какую боль это может причинить. Особенно для новичков, холод может быть сначала неприятным. В ходе исследования участники сообщили о симптомах, таких как головокружение, судороги и зуд. Постоянное похолодание рук и ног было наиболее распространенным побочным эффектом (13 процентов). Хотя серьезные последствия у здоровых людей не сообщались, холодные стимулы могут быть опасными. Необходима осторожность с ледяными ваннами. Потому что холод может усугубить существующие заболевания и повысить риск сердечно-легочных заболеваний. Вероятность инфаркта или инсульта увеличивается. Пожилые люди и те, кто имеет проблемы со здоровьем, особенно сердечно-сосудистые заболевания, должны принимать холодные души только после консультации с врачом.

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Источники: Исследование о течении заболеваний, Исследование гидротерапии, Исследование стресса, Исследование спортсменов, Исследование побочных эффектов, Исследование психики,

После временного облегчения от интенсивной жары тело снова быстро нагревается, требуя дополнительной энергии и вызывая еще большее потоотделение из-за усилий по возвращению к нормальной температуре после холодного душа. Несмотря на широко распространенное мнение, нет достаточных доказательств того, что холодные души укрепляют иммунную систему или делают людей менее восприимчивыми к заболеваниям.

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