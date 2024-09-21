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СпортНовостиФК "Шальке" 04

Какой субъект обеспечит владение ФК "Шальке 04"?

 and  Max Becker
Время чтения 3 минут
Эрин сейчас занимает руководящую должность в Шальке.
Эрин сейчас занимает руководящую должность в Шальке.

Какой субъект обеспечит владение ФК "Шальке 04"?

М-м, кажется, ФК «Шальке 04» снова на охоте за новым главным тренером. Ох, после того невероятного поражения от «Дармштадта 98», время Карла Герарта подошло к концу. Этот традиционный клуб из Гельзенкирхена больше напоминает команду, идущую ко дну, чем к вершине. Есть ли среди вас волшебник, который мог бы сотворить чудо?

В конце концов, трудно представить более «нанимай и увольняй» среду, чем эта. Карл Герарт стал 33-м (включая временных решений) тренером клуба в этом веке, которого отправили в отставку. И несмотря на их приверженность устойчивому развитию, они еще не добились успеха с этим парнем. Таким образом, они все еще ищут подходящего кандидата, который мог бы взять на себя задачу стабилизировать этого шатающегося гиганта и постепенно вернуть его к былой славе. Не подумайте, что в Гельзенкирхене уже много лет надеются на это, но пока ничего не получилось. Этот клуб, кажется, движется только в одном направлении - вниз. После шести туров «Королевские синие» находятся в зоне вылета и уже готовятся к очередному сезону в борьбе за выживание. Но разве не должно было быть тише, спокойнее?

Этот план, похоже, пошел насмарку с самого начала сезона. На поле - разочаровывающие выступления, а вне поля - борьба за власть между тренером и спортивным директором Беном Мангой, который публично критиковал составы Герарта.

В общем, неудивительно, что этого парня отправили в отставку. И, кстати, об этом парне (я имею в виду Гонсало Пако Яра, то есть Марка Вильмотса), он тоже собирает вещи. Он стоял рядом с тренером до конца, но клуб обвинил бельгийца в том, что он наблюдал за негативным общим развитием. «Тактически и футбольно команда не сделала необходимых шагов». В объявлении об увольнении не было слов благодарности, что, как мне кажется, не exactly рисует картину счастливого лагеря.

Видите ли, «Еврофайтер» и тренер не ладили, как сообщает команда. Несмотря на это, он получил вежливые слова и радушный прием. Победа в пятницу вечером против «Дармштадта» могла бы дать тренеру немного больше пространства для маневра, но теперь, с критикой, разлетающейся во все стороны, это кажется маловероятным. Я считаю, что команда была обречена.

Команда «Шальке» быстро перешла от беспокойства к панике

В течение 45 минут в пятницу вечером казалось, что команда все еще следует за своим тренером. «Шальке» вел 3:0, играл хорошо и показывал характер. Затем, за минуту до перерыва, хозяева получили пенальти, и начался хаос. Разочарованные болельщики не верили своим глазам, и их тревога достигла пика.

Найдите мне спасителя, который мог бы быстро залатать эти глубокие раны в этом страдающем клубе, который съедает боль. Команда кажется неуверенной, неполной. Герарту было трудно справиться с выступлениями команды, которые в основном были вызваны безумной, неконтролируемой обороной. Ему также было трудно справиться с беспорядком на поле с недовольными игроками, и споры о составах и тактических решениях были постоянными.

В конце концов, он услышал, как капитан Кенан Караман, который всегда публично казался лояльным, сказал, что ему нужно быть более осторожным в своих решениях по составу. Тогда стало ясно: на «Шальке» горит. Горит ярко. И каждый attempt потушить огонь только ухудшал ситуацию. Даже преемник Томас Рейс, которого когда-то приветствовали как маяк надежды в сезоне борьбы за выживание, вскоре понял, насколько быстро хаос в этом месте может перерасти в панику.

Теперь задача ложится на Мангу

Кенан Караман даже в пятницу вечером желал «внутреннего спокойствия», когда эхо поражения и гневные крики со стадионов все еще звучали в его ушах. Я бы поспорил, что он знал, насколько малы были эти шансы. Этот тур угрожает отправить их на место в зоне вылета. И задачи, которые ждут впереди, вряд ли будут легче. В субботу их ждет встреча с «Преussen Munster». Растревоженная команда «Шальке» должна доказать себя против своей эмоционально заряженной домашней публики. И это в прямом противостоянии с командой, которая, по крайней мере, на данный момент, является конкурентом в борьбе за выживание. После этого «Герта БСК» приедет в их стадион. Гигант, ищущий стабильности и свою роль в этом сезоне.

До перерыва на матчи сборных в середине октября команду будет тренировать нынешний тренер U23 Якоб Фимпель. После этого новый человек должен быть найден и вступить в должность. Бен Манга, который находится здесь с мая и не был поклонником методов Герарта, теперь должен исправить ситуацию. С уходом Вильмотса у него еще больше власти в формировании команды. М-м, нет денег на большие имена, вроде Тухеля или Лёва. И, судя по всему, и энтузиазма от доступных тренеров-легенд тоже нет. Согласно сообщениям СМИ, Манга уже планировал смену тренера летом и имел в виду двух кандидатов. Но интересен ли кто-то из них сейчас? В социальных сетях вирусно распространяются мемы про Нойруэра и Магата.

Поиски нового главного тренера в ФК «Шальке 04» продолжаются, и плохие выступления клуба и его текущее положение в зоне вылета вызывают беспокойство. Беспорядки в команде, вызванные внутренними разногласиями, нестабильными решениями по составу и недовольными игроками, стали серьезным испытанием для любого тренера, берущегося за эту работу.

Временный тренер U23 Якоб Фимпель вступает в должность, и будущее футбольного клуба «Шальке 04» находится в руках спортивного директора Бена Манги. Лицом к лицу с задачей найти подходящую замену Карлу Герарту и улучшить результаты команды, Манга будет находиться под сильным давлением, чтобы добиться положительных результатов и принести стабильность в клуб.

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