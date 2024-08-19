Какой лучший выбор: минеральный, химический или вообще никакой?

Несмотря на признанную пользу солнцезащитного крема, дискуссии о его безопасности и необходимости продолжаются уже много лет. Эта полемика частично подпитывается растущим числом влиятельных лиц в социальных сетях и обнаружением в 2021 году канцерогена бензена в некоторых отозванных солнцезащитных кремах. Бензол, похоже, был связан с аэрозольным пропеллентом, а не с ингредиентом солнцезащитного крема. Более того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребовало от производителей проводить больше исследований безопасности дюжины распространенных компонентов солнцезащитного крема.

Различить правду от вымысла и определить, что заслуживает беспокойства, иногда бывает сложно.

Связь воздействия солнца и рака кожи хорошо установлена. Ультрафиолетовое излучение считается ответственным за до 95% базалиом и плоскоклеточных карцином и между 70-95% меланом у людей со светлой кожей.

Как объяснила доктору Мег Тирелл из CNN Медицинский корреспондент в недавнем эпизоде подкаста "В погоне за жизнью" доктор Рэйчел Нил из QMR Birkhoff в Брисбене, Австралия, рак кожи вызывается воздействием УФ-излучения, особенно УФ-В. Воздействие этих вредных лучей на клетки кожи может привести к мутациям в ДНК, которые в свою очередь могут привести к образованию более мутаций и потенциально вызвать рак кожи.

С 1990-х годов известно, что солнцезащитный крем помогает снизить риск развития рака кожи, особенно меланомы и плоскоклеточного рака. Базалиома, наиболее распространенный тип рака кожи, хотя редко бывает смертельной, может вызывать беспокойство и деформацию.

Однако теперь есть опасения по поводу безопасности некоторых ингредиентов солнцезащитного крема.

Солнцезащитный крем можно классифицировать на два типа: минеральный (также известный как физический) и химический. "Физические блоки - это титановые и цинковые солнцезащитные кремы, они сидят на поверхности кожи и образуют барьер", - объяснила Нил. "С другой стороны, химические солнцезащитные кремы связываются с верхним слоем кожи и преобразуют УФ-излучение в тепло, которое затем рассеивается от тепла тела".

FDA, которое регулирует солнцезащитный крем как безрецептурный препарат, запросило дополнительные данные о безопасности 12 распространенных ингредиентов у производителей солнцезащитных кремов в 2019 и 2021 годах, чтобы установить статус GRAS (Общепризнанно безопасный и эффективный).

Запрос FDA мотивирован двумя факторами. Во-первых, когда ученые впервые оценивали солнцезащитные кремы в 1970-х годах, они не полностью понимали, насколько легко химические вещества могут всасываться через кожу. Сегодня пероральное применение является общим способом введения некоторых лекарств, таких как никотин, болеутоляющие и гормональные пластыри.

Во-вторых, рекомендуемое количество солнцезащитного крема значительно увеличилось за годы, от нескольких капель здесь и там до полного стакана каждые два часа на открытом воздухе. "Если использовать по назначению, что сделает его эффективным, то в кровотоке окажется намного больше его, чем мы думали, и беспокойство вызывает то, что мы не знаем достаточно о его безопасности", - сказала исследовательница Лора Ванденберг. Ванденберг является профессором экологической медицины в Университете Массачусетса в Амхерсте и изучает эндокринные нарушители.

FDA попросило производителей солнцезащитных кремов проводить исследования, в которых солнцезащитный крем используется по назначению, и измерять, сколько этих химических веществ попадает в кровоток. FDA имеет стандарты для количества этих химических веществ, которое должно присутствовать в кровотоке, и в настоящее время они не могут соответствовать tanto безопасности, как и эффективности.

Ванденберг выразила обеспокоенность по поводу некоторых ингредиентов, в том числе оксибензона, который она изучает в своей лаборатории. Исследования на клеточных культурах и лабораторных животных показывают, что это химическое вещество может имитировать эстроген, блокировать действие андрогена и изменять функцию щитовидной железы, что потенциально может иметь отрицательные последствия для уязвимых групп населения, таких как дети, беременные женщины или те, кто проходит через пубертатный период.

Нарушения гормонов могут привести к кардинальным изменениям в жизни и увеличению риска заболеваний, иногда проявляющихся через десятилетия у людей. Однако некоторые критики argue, что нет доказательств того, что эти химические вещества могут причинить вред в человеческих популяциях. Ванденберг возражает против этого, ссылаясь на исследования, которые показывают, что воздействие оксибензона связано с ухудшением нейродеvelopment у детей, метаболическими проблемами у детей и увеличением проблем с щитовидной железой у взрослых.

Ванденберг признает, что связь чего-либо с результатом, таким как оксибензон, вызывающий определенные эффекты, не является автоматически истинной только потому, что они связаны. Она объясняет, "Так, правда ли, что химическое вещество, подобное оксибензону, вызывает эти эффекты у людей? Нет, потому что мы не намеренно подвергаем некоторых людей воздействию оксибензона, в то время как избегаем тех, кто никогда не был подвержен воздействию (так как таких людей не существует)".

Кредит за просьбу о проведении дополнительных исследований безопасности идет FDA, сказала Ванденберг. Она утверждает, что тот факт, что некоторые ингредиенты солнцезащитного крема проникают через кожу, не означает, что они автоматически опасны. По ее мнению, "Я думаю, что они на самом деле сигнализируют о том, что нет достаточно доказательств, чтобы объявить их опасными. Но когда речь идет о продуктах, которые мы наносим на свои тела или наших детей, мы ищем гарантии безопасности и эффективности".

Что касается защиты себя, оба Ванденберг и Нил согласны с необходимостью солнцезащитного крема. Нил использует химические солнцезащитные кремы ежедневно, объясняя, "Химические солнцезащитные кремы более комфортны в использовании из-за своих свойств. Физические блоки, с другой стороны, могут быть толще и оставлять белый оттенок на коже". Она также подчеркивает важность одежды как барьера и избегания воздействия солнца в его наиболее интенсивные периоды.

Между тем, Ванденберг склоняется к использованию физических солнцезащитных средств в своей личной практике. "Учитывая то, что я знаю, я предпочитаю физические солнцезащитные средства и использую их в подходящих количествах, нанося каждые 90 минут. Лучше использовать что-то, чем ничего, когда речь идет о раке кожи", - сказала она, признавая наличие этих химических веществ повсюду. "Меня беспокоят эндокринные disruptors в солнцезащитных продуктах, но они также широко распространены практически во всем, что нас окружает. Отказ от одного продукта может не снизить риск эндокринных нарушений, в то время как одновременно увеличивается риск рака кожи, что неразумно".

Она заканчивает призывом к более безопасным продуктам и требует этого от компаний-производителей и регулирующих органов.

Сохранение хорошего здоровья является ключевым для минимизации рисков, связанных с раком кожи. Регулярное нанесение солнцезащитного крема может значительно снизить риск развития меланомы, плоскоклеточного рака кожи и базалиомы.

Несмотря на пользу для здоровья солнцезащитного крема, есть опасения по поводу безопасности некоторых ингредиентов, что побудило регулирующие органы, такие как FDA, потребовать дополнительных исследований их воздействия.

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