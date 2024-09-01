Какие истинные верования придерживаются сатанисты?

Обычно его изображают как темный мир ритуального насилия, черных месс и жертвоприношений животных: общественное мнение о сатанистах — это образ злодеев, которые причиняют боль другим и посвящают свою жизнь злому сверхъестественному существу, делая их олицетворением "неправильного" в обществе. Но это действительно правда? В двух словах, этот образ сатанистов широко признан и популярен, часто показывается в новостных отчетах и голливудских фильмах. Но это также другое: полностью неверно.

Происхождение этого вводящего в заблуждение восприятия можно проследить до 1980 года, когда была опубликована книга "Мишель помнит". Написанная канадским психиатром и его пациенткой Мишель (которая later стала его женой), книга рассказывает об якобы детских опытах Мишель в лапах сатанинского культа. Жестокие описания жестоких ритуалов и сатанинского насилия существенно способствовали созданию очень страшного образа так называемых "сатанистов".

Книга была в основном опровергнута в последующие годы. Нет никаких доказательств существования сатанинских культов, занимающихся ритуальным насилием. Но "Мишель помнит" разжег огонь, который было трудно погасить: так называемая "сатанинская паника" прокатилась по Северной Америке и по всему миру в 1980-х и начале 1990-х годов. Вдруг сатанинские заговоры казались повсюду. Легко представить, что СМИ также сыграли свою роль в этом, так как тема была и сенсационной, и популярной из-за своих темных ноток. И, конечно же, теории заговора и желание найти простые объяснения для сложных социальных проблем также сыграли значительную роль в то время.

Сатанизм как современное явление

Но в чем суть явления сатанизма? Во что верят сатанисты — и какие ценности они проповедуют? Хотя термин "Сатана" был известен в еврейско-христианской теологии и средневековой демонологии века, сатанизм как самостоятельная система верований — современное явление. Он в основном был сформирован работами Алистера Кроули (1875-1947) и позже Антона Лавея (1930-1997). Кроули, видный оккультист, заложил основу для многих эзотерических традиций, которые существуют и сегодня, с его движением "Телема".

Лавей, с другой стороны, оказал значительное влияние на движение, ныне известное как "сатанисты". С созданием Церкви Сатаны в 1966 году он начал новую эру. Его размышления начались с наблюдения за нетерпимостью тех, кто considers himself христианином. Ранее Лавей работал органистом на церковных службах. Обычно ему приписывают цитату: "В субботу вечером я видел мужчин, которые жаждали полуобнаженных женщин, и в воскресенье утром, когда я играл на органе, я видел тех же мужчин, сидящих в церковных скамьях со своими женами и детьми, просящих Бога простить их и освободить от плотских желаний. В следующую субботу они вернулись на ярмарку или другое место развлечений. Вот тогда я понял, что христианская церковь процветает на гипокризии". Лавей таким образом критиковал двойные стандарты религиозных институтов — так родился современный сатанизм.

Затем Лавей разработал свою собственную систему верований. Он поставил индивидуализм и самореализацию в центр своего сатанизма, в отличие от теистических религий, которые, как он believed, только проповедовали покорность и подчинение. Философия Лавея была преднамеренной провокацией против господствующих religious норм и призывом к личной свободе и рациональности. И эти принципы все еще составляют основу современного сатанизма сегодня.

Сатанисты верят: Сатана не существует

Лавей сформулировал свои идеи в "Сатанинской Библии", опубликованной в 1969 году и считающейся центральным текстом современного сатанизма. Эта Библия включает "Девять сатанинских утверждений". Первое из них, например, гласит: "Сатана стоит за избыток вместо воздержания!" Реализация своих желаний вместо воздержания и самопредательства — ключевой аспект мировоззрения сатаниста. Через принципы, подобные этим, Лавей представил философию, которая фокусируется на индивидуальной силе и самопределении, а не на проповеди смирения, целомудрия и прощения. Это было радикальное отклонение от традиционных religious норм, преобладавших в христианстве, которое он knew.

Кроме того, Лавей разработал ритуалы и церемонии, хотя они и не имели магических или оккультных свойств, независимо от того, как они могут казаться посторонним. Эти ритуалы не были предназначены для поклонения сверхъестественному существу, а скорее для того, чтобы жить своими внутренними желаниями и эмоциями. Лавей подчеркивал психологические преимущества этих ритуалов. Он believed, что символические действия и ментальная фокусировка могут помочь людям достичь своих целей и развить личное могущество.

И это приводит нас к другому фундаментальному аспекту мировоззрения сатаниста: сатанисты не верят в Бога или Сатану. Они атеисты. Конечно, могут быть небольшие секты или individuals, которые не вписываются в это изображение и находятся больше в эзотерико-оккультном спектре. Но это исключения. "Сатана" для сатанистов, как правило, не более чем символ. Символ сопротивления авторитарным и, в частности, church нормам, сознательная провокация, провозглашающая собственную самореализацию и рациональность как высшее благо. В своей сути современный сатанизм — это о освобождении individuals от (религиозных) догм и общественных ограничений и продвижении просвещенного и рационального мировоззрения.

Да, вы правы: сатанисты сознательно принимают свой темный образ, это не секрет. Они неоднократно подчеркивали, что не имеют никакого отношения к злым деяниям, якобы совершенным во имя Сатаны, или к каким-либо сверхъестественным практикам, связанным с ним. Однако следует признать, что криминальные умы или люди с психическими расстройствами иногда злоупотребляли сатанинскими символами и жаргоном, как в известном случае "сатанинского убийства" в Віттене.

Этот заблуждение часто приводит к искаженному пониманию. Нет никаких конкретных доказательств организованных "сатанинских преступлений" или предполагаемых ритуальных злоупотреблений, как это широко обсуждалось во время "сатанинской истерии" и продолжается в некоторой степени до сих пор.

Хотя сатанизм не должен вызывать страха, он все же вызывает серьезные опасения. Например, чрезмерное сосредоточение на индивидуализме. Ценности, такие как самооткрытие и личная свобода, несомненно, важны. Но если игнорируется эмпатия и сострадание к другим - как это подразумевается в некоторых сатанинских верованиях Алистера Кроули или Антона Лавея - это легко может перерасти в бессердечный эгоизм, игнорирующий других и общее благо.

Подводные течения социального дарвинизма также можно уловить в сатанинской идеологии. Если собственные желания становятся превыше всего, это похоже на поклонение собственному эго: важно только то, что я хочу. В крайней форме это может сделать людей с такими установками неприятными в общении и даже служить основой для принижения других, рассматривая себя как часть элиты с правом обращаться с другими так, как им заблагорассудится.

Многие заблуждения о сатанистах, ответственных за ритуальное насилие и черные мессы, происходят из книги "Мишель помнит", опубликованной в 1980 году. Несмотря на то, что она в основном опровергнута, эта книга способствовала созданию негативного образа сатанистов.

Сатанизм как современное явление в основном сформировался под влиянием работ Алистера Кроули и Антона Лавея. Кроули заложил основу для многих эзотерических традиций своей движением "Телема", в то время как Лавэй критиковал религиозную лицемерию и основал Церковь Сатаны в 1966 году, продвигая индивидуализм и самореализацию как центральные идеи.

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