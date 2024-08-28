- Какая женщина была в присутствии во время ареста лидера Telegram?

В сфере технологий сейчас все только и говорят о том, что миллиардер Павел Дуров, создатель Telegram, был задержан правоохранительными органами. Его арестовали в прошлую субботу в аэропорту Ле-Бурже в Париже, когда он выходил из своего частного самолета.

Согласно французским новостным источникам, он направлялся в ресторан. Сейчас 39-летний Дуров находится под стражей как минимум до среды вечером. Дуров обвиняется прокуратурой Парижа в пособничестве мошенничеству, торговле наркотиками и распространении детской порнографии в Telegram. Он может получить до 20 лет тюремного заключения. Однако не ясно, будет ли возбуждено дело против Дурова. Решение примет судья к среде.

Также разгораются спекуляции в Интернете о возможной шпионке, которая якобы сопровождала Павла Дурова во время его ареста и затем бесследно исчезла.

Шепотки о предполагаемом шпионе, путешествующем с Павлом Дуровым

Юлия Вавилова - имя, на котором сейчас все только и говорят. Ее описывают как 24-летнюю стримершу и крипто-инфлюенсеру из Дубая, у которой в Instagram почти 30 000 подписчиков. Природа ее связи с Дуровым неясна. Некоторые в социальных сетях считают, что они пара, в то время как другие спекулируют, что Вавилова могла быть шпионкой, которая помогла французским властям получить доступ к Дурову. Никаких доказательств этих заявлений нет.

Тем не менее, похоже, что Вавилова и Дуров знают друг друга уже давно и вместе путешествовали, как подробно описал в серии постов в Twitter данныхный аналитик Батист Роберт. Роберт предположил, что Дуров, скорее всего, находился под наблюдением нескольких разведывательных агентств в течение длительного времени. Вавилова, возможно, была частью этой операции. "Сложно сказать, напрямую ли ее посты привели к его аресту", - сказал Роберт газете New York Post, "но если вы следили за ней в социальных сетях, вы легко могли бы проследить передвижения Дурова".

На прошлой неделе Вавилова опубликовала фотографии и видео себя на рыбалке у озера и на стрельбище в Азербайджане. По словам Роберта, Дуров тоже был в Азербайджане. Еще один намек: частный самолет Дурова вылетел из Баку, столицы Азербайджана, прежде чем приземлиться в Париже. Его визит в страну вызвал слухи о том, что Дуров мог встретиться с президентом России Владимиром Путиным, который тоже был в Баку на прошлой неделе. Однако пресс-секретарь Кремля это опроверг.

Родители Юлии Вавиловой не могут с ней связаться

Отношения между Россией и основателем Telegram Павлом Дуровым были напряженными в основном из-за вопросов цензуры, контроля информации и государственной слежки. С 2014 года Дуров находится в изгнании, в настоящее время живет в Дубае. Сообщалось, что французские власти искали Дурова. Причина его поездки в Париж в прошлую субботу остается неясной.

Что касается его спутницы, Юлии Вавиловой, ее местонахождение неизвестно с момента прибытия в Париж. Ее российские родители заявили во вторник, что не могут с ней связаться. Была ли она также арестована или, возможно, прячется? Одно ясно: история Юлии Вавиловой и ее загадочного отсутствия добавляет еще один интригующий элемент в уже сложное дело Павла Дурова.

Прокуратура Парижа изучает роль Юлии Вавиловой, 24-летней стримерши и крипто-инфлюенсеру из Дубая, в связи с обвинениями против Павла Дурова, связанными с Telegram. Несмотря на попытки родителей связаться с ней, местонахождение Вавиловой остается неизвестным после ее прибытия в Париж.

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