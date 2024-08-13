- Как тепло меняет нашу жизнь и ставит ее в опасность

Изменение климата не только приносит нам рекордные температуры, но и вводит новую терминологию погоды. "Жаркий пузырь" - не точка давления под большим пальцем ноги, а приносит Германии самые жаркие дни этого года. "Термин "жаркий пузырь" описывает область с очень горячими воздушными массами, которые отделяются от африканского континента и движутся в сторону Европы", - объясняет Франк Бёттчер, председатель Немецкого метеорологического общества и эксперт по экстремальным погодным условиям.

Эти жаркие пузыри особенно интенсивны, когда движутся над Испанией и Францией в сторону Германии. Воздушные массы медленно охлаждаются по мере продвижения на север.

Текущая жара является частью серии экстремальных явлений: в течение 13 месяцев, с июня 2023 года по июнь 2024 года, Европейская служба изменения климата Copernicus сообщала о новых мировых рекордах температуры. 6 июля 2023 года был самым жарким днем ​​в среднем по миру, с 17,23 градуса. В июле прошлого года было пять таких исторических рекордных дней. В регионах, уже страдающих от сильной жары, температуры достигали невыносимых уровней в течение недель.

Изменение климата особенно влияет на Европу. В Южной Европе все чаще происходят сильные лесные пожары из-за жары. В Германии температура в 2023 году была на 1,2 градуса выше среднего показателя периода сравнения 1991-2000 годов. Результат: "Не только средняя температура растет, но и увеличивается частота жарких экстремальных явлений", - говорит климатолог Андреас Вальтер из Немецкого метеорологического Dienst (DWD) в Оффенбахе.

Все больше жарких дней с 30 градусами - или больше

Количество жарких дней, то есть дней с воздушными температурами не менее 30 градусов, увеличилось во всей стране с примерно трех дней в год в 1950-х годах до среднего показателя в десять дней в год сегодня, согласно Национальному климатическому отчету DWD. "Это особенно касается уже очень теплых регионов", - говорит Вальтер, например, Верхнего Рейна, Рейн-Майнского региона и области вокруг Фрайбурга.

Жители также все больше страдают от необычных температур в других местах. Метеостанция в Мюнхене (город) зафиксировала 25 жарких дней с значениями выше 30 градусов в 2023 году - в пять раз больше, чем в период 1961-1990 годов, до начала серьезных изменений климата. Число летних дней (с более чем 25 градусами) более чем удвоилось в тот же период, с 36 до 79.

Также удвоилось количество тропических ночей в районе Мюнхена, с одной до двух. Хотя это может показаться небольшим увеличением, если тенденция будет продолжена, как предсказывают климатические модели, в будущем может быть гораздо больше таких ночей.

Дальнейшее развитие во многом зависит от нашего поведения. Если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне, число жарких дней в упомянутых регионах к середине века может увеличиться на десять дней. К концу века может быть даже 30 дополнительных дней с температурами выше 30 градусов. "Это целая дополнительная жаркая месяц", - предупреждает Вальтер.

Даже если выбросы парниковых газов будут значительно сокращены, среднее число жарких дней все равно увеличится примерно на семь дней в год к середине века.

Каждый из них - настоящее мучение для человеческого тела. Причина, по которой жара так сильно влияет на нас, заключается в том, что наш организм функционирует только в узком температурном диапазоне: идеально для человека - около 37 градусов внутри, но уже несколько градусов выше этого могут изменить структуру многих белков, которые составляют большую часть тела, повреждая ткани и метаболические процессы. Сильное перегревание может быть смертельным: Институт Роберта Коха оценило около 3200 смертей, связанных с жарой, в Германии в летний период 2023 года, из которых 2700 были в возрасте 75 лет и старше.

В ответ организм буквально делает все, чтобы удержать свою температуру в безопасной зоне. Наш центр терморегуляции, наш "термостат", находится в небольшой структуре в мозгу: гипоталамусе. Под его контролем потовые железы выделяют жидкость, которая испаряется на коже, производя прохладу. Гипоталамус также регулирует нашу жажду, чтобы быстро восполнить потерянную воду. Кроме того, больше крови перенаправляется из внутренних органов в мелкие сосуды непосредственно под кожей для отвода тепла через охлажденную периферию. Вот почему у нас краснеет лицо в жару.

Все эти усилия ставят наш организм под настоящее напряжение: сердце должно биться быстрее, чтобы поддерживать артериальное давление, потому что много крови перенаправляется в сосуды под кожей. Потение вызывает потерю воды и солей из кровообращения, что делает трудным сон в жаркие ночи.

Даже для здоровых людей жара может стать риском. Дети, из-за соотношения веса к поверхности, имеют меньшую площадь кожи для потоотделения, чем взрослые, и поэтому более склонны к перегреву. Пожилые люди чувствуют жажду меньше и потеют меньше, чем молодые, в то время как беременные женщины делают это быстрее. Для всех них жаркие волны более опасны.

Ситуация еще более драматична для тех, кто болен. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями сердца или почек, говорит Элке Хертиг, профессор региональных изменений климата и здоровья в Университете Аугсбурга. "Организм пытается охладиться и перекачивать больше крови в сосуды под кожей, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Для больных почек потеря жидкости от потоотделения является проблемой. Если не пить достаточно, почки тоже испытывают нагрузку".

Основная проблема - ночная жара, лишающая сна. Немецкое исследование инсультов, опубликованное в мае коллегами Элке Хертиг из Хельмгольц-центра в Мюнхене, показало, что самые жаркие ночи могут быть смертельно опасными: команда сравнила более 11 000 случаев инсультов в районе Аугсбурга с данными о ночной погоде. В самых жарких 2,5% ночей риск инсультов увеличивался на 7%. Связь была особенно очевидна для инсультов, вызванных тромбами, у пожилых людей и у женщин, что может быть связано с гормональными факторами.

Тепловые риски также распространяются на людей с определенными редкими заболеваниями. При склеродермии, ревматическом воспалении и уплотнении кожи, часто теряется много потовых желез, что затрудняет охлаждение. Пациенты с цистической фиброзой теряют много соли с потом и имеют более высокий риск развития электролитного дефицита.

В связи с высокой жарой и сильным солнцем существует ряд типичных экстренных ситуаций, говорит д-р Людер Варнкен, гамбургский врач скорой помощи: "При тепловом ударе тело не может избавиться от избыточного тепла - например, из-за неподходящей одежды или слишком жаркой среды". Те, кто слишком долго находится под прямыми солнечными лучами без защиты головы и шеи, рискуют получить солнечный удар с головной болью и сильной тошнотой.

Причины теплового обморока

"Причиной является избыточное воздействие теплового излучения от солнца, которое раздражает мозговые оболочки", - говорит Варнкен. Те, кто слишком активен при высоких температурах и пьет недостаточно, рискуют получить тепловое истощение. Тепловой обморок, с другой стороны, является нарушением кровообращения, при котором сосуды расширяются из-за жары, части крови "падают" и больше не доступны сердцу, что может привести к кратковременной потере сознания. Это может быть спровоцировано потреблением алкоголя и длительным стоянием в больших толпах.

Правильная реакция на большинство этих симптомов одна, советует Варнкен: "В тень, охладите ноги компрессами на голень, и если человек в сознании, пейте много жидкости". Если есть сильные боли, расстройства речи или потеря сознания, обязательно вызовите службу экстренной помощи по номеру 112.

Хертиг исследует еще одну проблему жарких дней - озоновую дымку. Агрессивный газ образуется под солнцем, например, из оксидов азота. Поэтому высокие температуры и высокие значения озона часто совпадают летом - двойная проблема для сердечно-сосудистых больных: "Озон раздражает верхние дыхательные пути, но при длительном воздействии влияет на все тело и вызывает воспалительные реакции, например, в кровеносных сосудах", - объясняет Хертиг. "В одном исследовании мы смогли доказать увеличение риска инфарктов при высоких значениях озона - но не при крайне высоких. В такие дни, вероятно, было так жарко, что люди оставались дома и таким образом избегали жары и высоких концентраций озона".

В жаркие дни рекомендуется оставаться в тени, снижать физическую активность, пить достаточно и корректировать питание в пользу легких блюд с фруктами и овощами, которые не перегружают организм. Также важно вентилировать квартиру, особенно в прохладные ночные и утренние часы, и затенять ее, предпочтительно внешними жалюзи, которые удерживают тепло вне здания.

Однако не только пациенты должны приспосабливаться к периоду жары - врачи тоже должны пересмотреть свою практику: в проекте "AdaptNet" команда Элке Хертиг в настоящее время обучает 20 семейных и специализированных врачей в Нюрнберге и создала, среди прочего, checklist для жары. Врачи должны уже сейчас пытаться сделать свою практику "устойчивой к жаре", например, заранее купив вентиляторы или жалюзи, планируя видеоконсультации или ранние приемы, например, для больных сердца, или храня лекарства, чувствительные к жаре, по-другому.

Многие лекарства также представляют риски в жаркую погоду, и некоторые требуют разных доз: "Гейдельбергская карта жары", созданная там университетом, перечисляет, например, гипотензивные ACE-ингибиторы, которые подавляют жажду. Многие антипсихотические и антидепрессанты нарушают регуляцию температуры, эпилептический препарат карбамазепин ухудшает потоотделение, и инсулин для диабетиков работает быстрее в жару, увеличивая риск гипогликемии.

Городским планировщикам также нужно переосмыслить из-за жары

Кроме врачей и медсестер, особенно в городах, архитекторы, строители и городские планировщики также должны переосмыслить, чтобы защитить людей от жары:

"Водные фонтаны одних недостаточно", - говорит климатолог Андреас Вальтер. Вместо этого города должны учитывать свой микроклимат. Бетонные здания, заасфальтированные улицы и площади впитывают тепло днем и отдают его ночью в воздух, что приводит к тропическим ночам с температурами, не опускающимися ниже 20 градусов. Это особенно влияет на людей, уже имеющих проблемы со здоровьем. Только ниже этого порога температура тела может восстановиться после жарких дней.

Как города могут подготовиться, ясно в теории: больше зеленых пространств, меньше асфальтирования и особенно коридоры, которые позволяют прохладному ночному воздуху поступать в нагретые внутренние города. Однако все больше людей переезжают в городские районы, и спрос на жилье едва поспевает за предложением. Ранее незастроенные участки становятся высоко ценимой строительной землей.

Нужны новые строительные концепции, чтобы противостоять этому. Существующие низкоэтажные здания, такие как супермаркеты, можно расширить, чтобы сохранить открытые пространства. Но есть существующий строительный кодекс, который предписывает парковочное место для каждой жилой единицы.

Национальная стратегия защиты от жары, представленная министром жилищного строительства Кларой Гейвиц в 2022 году, недостаточна. Мегаполисы также должны защищаться от предстоящих сильных ливневых событий. Они требуют большей финансовой поддержки для реализации своих адаптационных концепций.

И правда в том: даже лучшая стратегия защиты от жары бессильна, если человечество не сократит существенно выбросы парниковых газов. "При глобальном потеплении на четыре градуса, жаркие воздушные массы из Африки могут поднять температуру в немецких городах до 47 градусов", предупреждает Бётчер. Тогда и немецкие города столкнутся с коллапсом от жары.

Термин 'жаркий пузырь' описывает явление, которое стало более частым из-за изменения климата, перенося крайне горячий воздух с африканского континента в Европу. Эти жаркие пузыри вызывают рекордные температуры, особенно в регионах, таких как Германия, Испания и Франция.

В ответ на повышение температуры количество жарких дней с температурами выше 30 градусов существенно возросло в Германии. Например, Мюнхен зафиксировал 25 таких дней в 2023 году, что в пять раз больше, чем в период до начала изменения климата.

Читайте также: