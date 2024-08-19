- Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Отпускники имеют склонность создавать проблемы, оказавшись далеко от дома. Исследователи Исмаил Шахир и Нил Карр проанализировали 2088 комментариев на Reddit, чтобы выявить поведение туристов, которое больше всего раздражает местных жителей. Среди главных нарушителей - "неуважительные посетители", которые не проявляют уважения к культурным сайтам, таким как церкви или мечети. Например, некоторые туристы считают забавным делать селфи на месте Ground Zero в Нью-Йорке, которое имеет глубокое эмоциональное значение из-за терактов 11 сентября.

Подобно "неуважительным посетителям" являются "фанатики фотографии", которые пренебрегают правилами безопасности, наносят ущерб окружающей среде или культурному наследию или ведут себя неадекватно. Примером такого поведения является фотографирование на Holocaust Memorial в Берлине. Местные жители также недовольны, когда туристы игнорируют предупреждающие знаки и подвергают себя опасности.

Еще одна группа, которую locals ненавидят, - "шумные туристы" и "беспокойные". Эти туристы шумят в парках или нарушают религиозные церемонии, приходя слишком рано или уходя слишком рано. "Разбрасыватели мусора" и "публичные мочильщики" также не пользуются популярностью. В конце концов, даже если вы в отпуске, это не значит, что вы можете забыть элементарные правила этикета.

Стать уважающим себя туристом

Небольшое исследование может помочь предотвратить многие промахи. Джастин Франсис, сооснователь платформы "Ответственный туризм", рекомендует использовать путеводитель, чтобы избежать многолюдных мест и найти скрытые жемчужины.

Доктор Питер Робинсон, директор Центра туризма и управления гостеприимством в Университете Лееда Беккет, советует выучить местный язык перед поездкой, чтобы показать уважение к местным жителям.

Лучший способ погрузиться в местную культуру - через ее еду. Франсис советует искать местные рестораны, посещать рынки или даже записываться на кулинарные курсы.

Избегание перегруженности туристами

Популярные направления, как правило, привлекают много туристов, что приводит к переполнению. Города, подобные Барселоне, принимают меры для борьбы с этой проблемой, phased out vacation rentals к 2028 году. Но не только популярные направления могут принять меры - туристы тоже могут помочь.

Вместо того чтобы всегда придерживаться протоптанной тропы, Франсис предлагает исследовать менее известные страны, города и достопримечательности. Исследование своей собственной страны также может быть экономически выгодным и экологически чистым вариантом.

Время поездки также может сыграть большую роль. Те, у кого нет детей школьного возраста, должны избегать пикового сезона. Пиковые часы и дни в туристических достопримечательностях также должны учитываться, чтобы избежать горячих точек и снизить стресс tanto для туристов, как и для местных жителей.

Доктор Робинсон также предостерегает от "туризма в последнюю минуту", когда люди спешат увидеть достопримечательности, подобные коралловым рифам и ледникам, из-за изменения климата. Однако эти места не готовы принять такое большое количество посетителей.

Даже во время самой поездки важно учитывать окружающую среду. Выбросы CO2 отрасли туризма составляют 22% всех видов транспорта. Всемирная туристическая организация прогнозирует рост транспортных выбросов CO2 в секторе туризма на 45% между 2016 и 2030 годами. Чтобы снизить этот эффект, часто бывает лучшим вариантом выбирать поезда или автобусы на большие расстояния вместо самолетов или круизных лайнеров.

Несмотря на появление цифровых платформ, таких как Reddit, важно использовать такие ресурсы ответственно. Например, использование форумов Reddit для получения местных советов и знаний может быть полезным, но избегание распространения ложной информации или способствование негативным стереотипам является критическим.

Кроме того, как показывают исследования, анализирующие комментарии на Reddit, понимание и уважение к местной культуре является ключевым для приятного опыта путешествий. Это включает в себя уважение к историческим и культурным сайтам, соблюдение правил безопасности и проявление заботы об окружающей среде.

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