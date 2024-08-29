- Как произошло сбор древнего народа львов?

Отмечая 10-летие "Львиного Ден" на VOX и RTL+, оригинальные львы Франк Тлен (48) и Йохен Швейцер (67) возвращаются. Уход Швейцера в 2016 году вызвал резонанс в СМИ, инсайдер из производства описал это как "проблему эго" для ветерана эксперта. "Их связь с другими четырьмя львами в последние недели была напряженной", - сообщили дальнейшие сообщения.

Карстен Машмейер ностальгирует

Восемь лет спустя, tensions seemingly resolved? "Сидеть с ними снова в том старом составе было немного ностальгично, но оно имело свои уникальные динамики", - делится Карстен Машмейер (65) с spot on news. Он, однако, не может говорить от имени других, но с нетерпением ждал воссоединения. "Работать с ними было здорово". Машмейер присоединился к шоу в 2016 году, после ухода Тлена.

Тлен, в конце концов, покинул шоу в 2019 году. "Я время от времени сталкиваюсь с ним на мероприятиях", - уточняет Машмейер. Его последняя встреча со Швейцером была на концерте Адели в Мюнхене. Принял бы он долгосрочное возвращение своих бывших коллег? "Оба приносят обширный предпринимательский опыт и знания об инвестициях - но и текущий состав львов тоже. В конечном итоге, решение принимается производством и вещателем", - отвечает Машмейер дипломатично.

Юдит Уильямс возвращается в строй

С другой стороны, Юдит Уильямс (52) возобновляет свою роль в команде после года отсутствия. "Юдит - профессионал телешопа, полностью сосредоточенный на косметических продуктах. Она блестяще справляется со своей работой. Приятно, что она скучала по дени. Я рад, что она вернулась", - хвалит Машмейер.

Его комплименты не ограничиваются "новичками" Яной Энстхалер (40), Тиджен Оран (39) и Тильманом Шульцем (34). "Все трое добавляют уникальную атмосферу в шоу. Тиджен привносит провокационную энергию в дени. Тильман - природный эксперт по еде, а Яна подходит к основателям с эмпатией, изяществом и знаниями о фондах стартапов", - замечает Машмейер.

Скучаем по знакомому лицу - Карстен Машмейер

Однако одного бывшего льва сильно не хватает. Нико Росберг (39) покинул шоу в 2022 году. "Мы друзья за экраном и часто видимся в Южной Франции. Мы все еще обсуждаем инвестиции и стартап-scene ежедневно. Его возвращение определенно добавило бы интригу", - заявляет Машмейер.

Ближайшее будущее "Львиного Ден"

Машмейер надеется на многие будущие презентации. Он считает, что шоу будет продолжать выходить на телевидении в течение следующего десятилетия. Ни один другой формат, по его мнению, не может "приносить предпринимательство так развлекательно и понятно в немецкие дома". Часто молодые предприниматели, которых он встречает в своей роли инвестора, вдохновлены "Львиным Деном", что он находит замечательным.

Будущее Карстена Машмейера в "Львином Дени"? "Пока я все еще получаю удовольствие, инновационные стартапы существуют, и аудитория довольна, я останусь с этим", - обещает он предпринимателям.

В продолжении шоу Машмейер раскрывает, что приятно воссоединился с 'Франком Тленом' в их старой обстановке, выражая, что это было и ностальгично, и имело уникальные динамики. Во время одной из своих встреч Машмейер столкнулся с Тленом на концерте Адели в Мюнхене.

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