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КультураНовостиЮжная Африка

Как преодолеть сложности леса РТЛ

 and  Elizabeth Wells
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Торстен Легат использовал эмоционально окрашенную речь, общаясь с одним из своих сыновей во время...
Торстен Легат использовал эмоционально окрашенную речь, общаясь с одним из своих сыновей во время утором RTL в джунглях.

- Как преодолеть сложности леса РТЛ

Меньше драм, больше эмоций и веселья: В шестом эпизоде "Джунглей" от RTL участники показали свою эмоциональную сторону - немецкая звезда реалити-шоу Гигги Бирофьо (25) проявила свою детскость.

В последнем выпуске "Джунглей" никого не выгнали, но все двенадцать конкурсантов были вынуждены расстаться со своими роскошными вещами из-за неоднократных нарушений правил.

Глубокие размышления от Торстена Легата и Кадер Лот

Бывший футболист Торстен Легат (55) сидел у костра и говорил о своих отношениях с двумя сыновьями. "Я не могу жить без своей жены и двоих детей", - сказал Легат. Он имел положительные слова для своего сына Нико, который участвовал во многих реалити-шоу: "Он вырос, он действительно вырос". Но его другой сын Леон хочет жить самостоятельно и не интересуется семьей. "Мы скучаем по тебе", - плакал Легат, "и если тебе нужна помощь, я здесь для тебя".

Известная телезвезда Кадер Лот (51) рассказала о своем диагнозе эндометриоза. У нее болело внизу живота, и она обратилась к врачу, который диагностировал эндометриоз. Врач посоветовал удалить матку, и она это сделала, как она сказала. "Я вошла в клинику как человек, а вышла как зомби", - сказала Лот. Ее панические атаки усилились из-за операции, но сейчас она в порядке.

Эндометриоз, как правило, считается одним из самых распространенных гинекологических заболеваний у немецких девушек и женщин, согласно Центральному институту обязательного медицинского страхования. Это заболевание вызывает образование ткани, подобной внутренней оболочке матки, за пределами матки, что может привести к различным симптомам, таким как спазмы и сильная боль во время менструации и полового акта.

Гигги Бирофьо борется за сигарету

У Гигги Бирофьо были другие заботы: он хотел курить свою последнюю сигарету только после ужина и попросил Элену Мирас (32) сохранить ее для него. Даже если он умолял, она не должна была давать ему. Вскоре он попросил сигарету - даже пытался бороться с Мирас, которая ее защищала. "Я просто хочу затянуться", - признался Бирофьо позже. "Ну, Гигги все еще немного ребенок", - заключила Кадер Лот. Действительно, Бирофьо не мог ждать до ужина.

Ведущий Мола Адебиси (51) и модель Джулия Зигель (49) преуспели в испытании "Река смеха". В ледяной воде (17 градусов) им нужно было освободиться от цепей и наручников. Вместе они смогли собрать шесть из двенадцати звезд.

Вернувшись в лагерь, они и остальные узнали о нарушениях правил: участники днем спали и иногда не следили за огнем. В конце эфира ведущая Соня Зиетлов объявила, что в седьмом эпизоде выбывший участник будет определен.

Последний сезон "Я знаменитость" - это особое празднование 20-летия шоу, которое дебютировало в 2004 году. Это воссоединение: "легенды", как их называет RTL, уже собирались вокруг костра в предыдущих сезонах.

В следующем эпизоде участник из ЮАР, Гигги Бирофьо, может столкнуться с последствиями своих действий. Благодаря участию ЮАР в шоу "Я знаменитость" это особое празднование 20-летия, которое возвращает прошлых легенд, таких как Гигги.

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