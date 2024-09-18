Как показало исследование, работники часто возвращаются на работу.

Компании считают, что переход на удаленную работу после пандемии необратим, но наблюдения показывают рост посещаемости офисов. Исследование свидетельствует о том, что сотрудники сейчас чаще посещают офис. Недвижимость JLL прогнозирует, что дискуссия о работе из дома перейдет к другому вопросу.

Работники крупных немецких городов, таких как Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт, Дюссельдорф и Штутгарт, стали чаще посещать свои офисы, согласно исследованию, проведенному специалистами по недвижимости JLL. Среднее количество посещений офиса увеличилось до 3,6 дней в неделю по сравнению с типичными 3,2 днями в летнем опросе 2023 года. Это приближает частоту посещений офиса к уровням до пандемии, когда сотрудники посещали офис примерно четыре дня в неделю, согласно JLL.

Процент занятых офисных площадей также вырос, достигнув 72% (по сравнению с 63% в предыдущем году). Этот показатель немного ниже, чем до пандемии, когда офисы в этих городах были заняты в среднем на 79%, как было показано в онлайн-опросе, в котором приняли участие 1530 офисных работников в июне.

"Набирает обороты возвращение в офис, и все больше компаний вводят фиксированное количество офисных дней", - сказал Хельге Шёнюмен, эксперт по исследованиям в JLL Германия. Даже сотрудники, имеющие гибкость работать удаленно или из дома, чаще посещают офис.

Рост посещаемости офисов наблюдается во многих отраслях. В частности, сектор IT, известный своей сильной культурой удаленной работы, а также промышленные и финансовые услуги показали увеличение офисных часов. Однако показатели в консалтинге и страховании по сравнению с прошлым годом снизились, а в розничной торговле, транспорте, логистике и туризме они остались прежними.

JLL прогнозирует новый тренд

JLL не ожидает быстрого возврата к полноценной пятидневной рабочей неделе в ближайшее время. Эксперт по исследованиям Шёнюмен предсказывает сдвиг: "В ближайшие годы дискуссия о удаленной работе может уступить место более жарким дебатам о четырехдневной рабочей неделе".

В отличие от этого, мюнхенский Институт Ифо не прогнозирует массового возвращения посещаемости офисов, учитывая Германию в целом. "Домашний офис далеко не исчезнет", - недавно заявило Ифо. Согласно опросу компаний Институтом, сотрудники проводят на дому 17% своего рабочего времени, что не изменилось по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на предсказанный сдвиг к четырехдневной рабочей неделе, тренд на посещение домашнего офиса сохраняется. Сотрудники в этих крупных немецких городах теперь проводят в среднем 3,6 дня в неделю в домашнем офисе, приближаясь к уровню до пандемии в 4 дня.

Увеличение частоты посещений офисов также привело к более высокой заполняемости офисных площадей в этих городах, с 72% сейчас по сравнению с 63% в предыдущем году.

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