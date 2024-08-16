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Как подозреваемые в смерти Мэтью Перри воспользовались исцеляющимся наркоманом, говорят прокуроры.

Группа людей, связанных с Matthew Perry, в том числе врачи и так называемая 'Кетоминовая королева' из Северного Голливуда, воспользовались его уязвимостью как человека, восстанавливающегося после зависимости, и снабжали любимого актера наркотиком, в конечном итоге послужившим причиной его...

 and  Anne Legman
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Кommлуни мridge сделаны в связи со смертью Мэтью Пeрри. Пять лиц были обвинены по данным...
Кommлуни мridge сделаны в связи со смертью Мэтью Пeрри. Пять лиц были обвинены по данным пресс-релиза из офиса прокурора США в Лос-Анджелесе. Актёр умер в октябре 2023 года в результате «острого воздействия кетрамина» и последующего утопления. Подозреваемые включают двух врачей, личного помощника Пeрри, проживавшего с ним, и лицo «Кет Geminiн вуmen».

Как подозреваемые в смерти Мэтью Перри воспользовались исцеляющимся наркоманом, говорят прокуроры.

Сейчас пятеро людей обвиняются в связи со смертью Перри.

Перри, который сыграл роль Чендлера Бинга в "Друзьях", умер прошлым октябрем в возрасте 54 лет. Его тело нашли плавающим лицом вниз в отдельно стоящей джакузи в его доме в Пасифик-Палисадес. Он умер от "острого воздействия кетamina" и последующего утопления, согласно отчету об вскрытии.

Перри подробно описал свои многолетние борьбу с наркотической зависимостью в своей 2022 году мемуарах, "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". Он написал, что начал злоупотреблять рецептурными лекарствами после того, как попал в аварию на водном мотоцикле на съемках фильма "Безумцы" в 1997 году и ему был прописан Викодин.

Расследователи считают, что Перри "вернулся к зависимости" прошлой осенью, сказал прокурор США Мартин Эстрада, объявляя о предъявлении обвинений в четверг.

И сеть людей "заботилась больше о получении прибыли от мистера Перри, чем о его благополучии", сказал Эстрада.

'Сколько заплатит этот идиот?'

Два врача - Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес - работали над поставкой кетamina Перри, сказал Эстрада.

"Подозреваемый Пласенсия увидел в этом возможность получить прибыль от мистера Перри", сказал Эстрада. "Он написал в сообщении в сентябре 2023 года: 'Интересно, сколько заплатит этот идиот?' Он также написал в сообщениях, что хотел бы быть единственным поставщиком мистера Перри".

С сентября по октябрь 2023 года Перри получил "приблизительно 20 флаконов кетamina", которые обошлись ему примерно в 55 000 долларов, сказал Эстрада.

Подозреваемая Джасвин Сангха, whom authorities referred to as the "Ketamine Queen" of North Hollywood, вела что-то вроде "наркоторговой империи" в своем доме, сказал Эстрада.

Другой подозреваемый, Эрик Флемминг, сказал, что получил кетомин от Сангхи и распространил кетомин, которое убило Перри, сказали прокуроры.

И помощник Перри, Кеннет Ивамаса, ввел актеру кетмин, несмотря на отсутствие медицинского образования, сказал Эстрада.

В последние дни жизни Перри Ивамаса сделал ему по крайней мере 21 укол кетamina, согласно обвинению. Авторитеты сказали, что Ивамаса "сделал несколько инъекций Перри 28 октября 2023 года - день, когда Перри умер".

Подозреваемые признают вину по обвинению

Пласенсия признал невиновность по одному пункту сговора с целью распространения кетamina, семи пунктам распространения кетamina и двум пунктам изменения и фальсификации документов или записей, связанных с федеральным расследованием. Его адвокат сказал аффилированному с CNN KCAL/KCBS, что нет доказательств, подтверждающих обвинения против врача.

"Мистер Перри проходил курс лечения кетамином. Медицински контролируемый, медицински назначенный. И хотя прокурор США может не согласиться с медицинским суждением доктора Пласенсии, ничего криминального в этом не было", сказал адвокат Стефен Сакс аффилированному. "Более того, кетомин, который был связан со смертью мистера Перри, не был связан с доктором Пласенцией". CNN связалась с адвокатом Пласенсии для комментария.

Чавес, другой врач, которого обвиняют, "согласился признать вину по одному пункту сговора с целью распространения кетamina", сказали прокуроры. CNN связалась с адвокатом Чавеса для комментария.

Сангха, так называемая "Королева кетamina", признала невиновность по одному пункту сговора с целью распространения кетamina, одному пункту владения помещением, связанным с наркотиками, одному пункту хранения с целью распространения метамфетамина, одному пункту хранения с целью распространения кетamina и пяти пунктам распространения кетamina. CNN связалась с адвокатом Сангхи для комментария.

Флемминг, который сказал, что распространил кетомин, который убил Перри, признал вину по одному пункту сговора с целью распространения кетamina и одному пункту распространения кетamina, которое привело к смерти. Адвокат Флемминга отказался от комментариев.

И Ивамаса, помощник Перри, признал вину по одному пункту сговора с целью распространения кетamina, которое привело к смерти, сказал прокурор США. CNN связалась с адвокатом Ивамасы для комментария.

CNN's Scott Glover, John Miller, Lisa Respers France и Kelly McCleary внесли вклад в этот отчет.

Несмотря на борьбу Перри с зависимостью, его мемуары раскрыли, что индустрия развлечений продолжала обеспечивать его источниками опасных веществ. Обвинение обвинило помощника Перри, Кеннета Ивамасу, в том, что он сделал ему по крайней мере 21 укола кетamina, опасным развлекательным веществом, в последние дни его жизни.

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