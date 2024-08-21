Как омары стали неожиданным символом статуса и культурной иконой

На меню морской ракообразный может достичь небесно-высоких цен: блюдо из синего лобстера за $230 в Лас-Вегасе, лобстерная башня почти за $700 в Торонто или большая соленая яйцеклеточный лобстер за $460 во Вьетнаме. Высоко модные лейблы, такие как Шьяпарелли, Диор, Том Браун и Маисон Маржела, все продемонстрировали его острые клешни и изогнутый хвост на своих подиумах, а знаменитости, такие как Зендая, Леди Гага и Члое́ Севиньи, приняли этот тренд. В искусстве лобстеры символизировали долголетие в японских гравюрах периода Эдо, власть в фламандских картинах и половые органы в сюрреалистических работах.

Лобстеры обитают во всех мировых океанах и высоко ценимы, с спросом в Азии, который приводит к многомиллиардному глобальному рыночному значению, согласно данным аналитической компании Markets and Research. На северо-восточном побережье США спрос и стоимость этого ракообразного существенно возросли по мере сокращения его популяции в теплеющих водах региона, согласно некоммерческому местному СМИ Maine Public.

Однако лобстеры не всегда считались символом роскоши. В Интернете их часто изображают как историю от нищеты к богатству, с общим мнением, что они когда-то были едой для заключенных и рабов в колониальной Америке. Хотя это правда, что богатые поселенцы не высоко ценили богатые лобстерные ресурсы Новой Англии, это не полностью отражает историю этого существа, которое потреблялось по крайней мере 250 миллионов лет, как описано в книге автора Элизабет Таунсенд "Лобстер: всемирная история". От больших клешневых американских лобстеров, подаваемых в булочках, до ценного колючего лобстера в Японии, от морских лобстеров, наслаждающихся в Южной Африке и Австралии (упоминаемых в The B-52s), до лангустинов, или креветок, возвышенных во французской кухне, лобстеры имеют богатую и разнообразную гастрономическую историю во всем мире.

Согласно Таунсенд, "мировое увлечение лобстером началось из необходимости". В своем раннем прошлом лобстеры считались "выживающим провиантом" из-за трудностей в их сборе и транспортировке. Однако они также были почитаемы в определенные моменты истории, появляясь на египетском храме 15-го века до н.э. и мозаичном полу 1-го века н.э. в Помпеи. Аналогично, мотивы лобстеров на керамике перуанской культуры Мoche отражали их значение в прибрежных сообществах.

Лобстеры потреблялись различными способами на протяжении всей истории. Их простые приготовления включали варку, копчение или запекание, распространенные в прибрежных общинах коренных американцев до того, как Новая Англия стала известна своими пиршествами, полными морепродуктов. К Средневековью кулинарные книги уже рекомендовали блюда, такие как пряный суп из лобстера, хотя ингредиент был дорогим из-за затрат на транспортировку.

По мере того, как морская торговля начинала менять мир, лобстер стал важной составляющей роскошных пиров в Европе, демонстрируя богатство и власть своего хозяина. Лобстеры появились на еще жизни картинах, становясь все более роскошными и сложными по мере обогащения региона.

В 16-м и 17-м веках Фландрия, с Антверпеном в качестве центра колониальной торговли, демонстрировала это богатство через роскошные трапезы, полные экзотических глобальных ингредиентов. Лобстеры представляли собой символ "богатства моря".

От "выживающего провианта" к роскоши

Самая ранняя история лобстера, уходящая в каменный век, считала его "выживающим провиантом". Однако лобстеры также были почитаемы в определенные моменты истории, включая египетский храм 15-го века до н.э. и мозаичный пол 1-го века н.э. в Помпеи. Аналогично, мотивы лобстеров присутствовали на керамике перуанской культуры Мoche, отражая их значение в прибрежных сообществах.

Лобстеры потреблялись различными способами в разные эпохи и регионы. Их простое приготовление включало варку, копчение или запекание в прибрежных общинах до того, как Новая Англия стала известна своими пиршествами, полными морепродуктов. К Средневековью кулинарные книги уже рекомендовали блюда, такие как пряный суп из лобстера, хотя ингредиент был дорогим из-за затрат на транспортировку.

По мере того, как торговля начинала менять мир, лобстер стал ключевым ингредиентом для аристократических европейцев, предлагая роскошный пир, полный экзотических глобальных ингредиентов, чтобы продемонстрировать их богатство и власть. Лобстеры также представляли собой символ "богатства моря", с художниками, такими как 16-й век фламандский художник Виллем Кальф, включающими их в свои работы, чтобы показать свой талант.

Скandalous Symbol

К середине 20-го века лобстеры получили свой момент славы, в основном благодаря творческому сотрудничеству между Сальвадором Дали и итальянским модельером Эльзой Шiaparelli.

Для Шiaparelli "чувствовала связь с движением, потому что у нее было много фантазии и причудливости в своих дизайнах". В 2022 году куратор Мари-Софи Каррон де ла Каррьер организовала выставку работ Шiaparelli в Музее декоративного искусства в Париже, подчеркивая страсть модного иконы к лобстеру как к символу.

В их сотрудничестве лобстер стал скандальным символом роскоши и чувственности, с.now-infamous "лобстерное платье" Шiaparelli, вечно увековечивающее место ракообразного в истории искусства и моды.

К 1930-м годам, когда эти двое стали друзьями, лобстер уже был популярен в высшем обществе. Эпоха высокой французской кухни, известной как "хауте куизен", изобрела сложные способы приготовления морепродукта с трюфелями и шампанским. Богатенькие бизнесмены в Нью-Йорке наслаждались им в самых роскошных ресторанах города.

Теперь пришла очередь лобстера войти в мир высокой моды. Дали уже изобразил лобстера как сексуальный символ в своем сюрреалистическом произведении 1936 года "Телефон-лобстер". На следующий год Шьяпарелли предоставила лобстеру новую платформу, создав простой, высоко талиевый, белоснежный шелковый платье из органзы – одно из нескольких сотрудничеств между двумя художниками. Дизайн Дали включал в себя лобстера, парящего по ткани, с разбросанным вокруг укропом. Говорят, что Дали хотел добавить немного майонеза, но Шьяпарелли отвергла эту идею.

Каррон де ла Каррьер отметила двусмысленный характер ныне знаменитого платья. С лобстером, появляющимся дважды – сначала спускающимся по передней части платья, а затем поднимающимся по спине, она спросила: "Что тут происходит?"

Всего за несколько дней до свадьбы с принцем Эдуардом, герцогом Виндзорским, который вызвал скандал, отказавшись от короны ради своей бурной связи с Уоллис Симпсон, она носила это платье в Vogue. Это только подлило масла в уже широко освещаемый скандал, по словам куратора.

С тех пор лобстер стал символом в мире моды и искусства. Анна Винтур носила похожий дизайн от Прада на мероприятии, а Зендая надевала юбку, вдохновленную Шьяпарелли – под руководством Даниеля Розеберри – в прошлом году. Даже Бертранд Гийон, предыдущий креативный директор Шьяпарелли, переделал платье в платье для весенней коллекции Haute Couture 2017 года, чтобы отпраздновать 80-летие этого произведения. С лобстером, ставшим знаменитым tanto в гастрономическом мире, как и в визуальной культуре, его статус и стиль вряд ли скоро исчезнут. Однако с изменением климата, угрожающим его среде обитания, мы должны обратить внимание и серьезно относиться к лобстеру.

В мире люксовой моды дизайнеры, подобные Шьяпарелли и Тому Брауну, включили отличительные черты лобстера, такие как его острые клешни и изогнутые хвосты, в свои показы, привлекая знаменитостей, таких как Зендая и Леди Гага. Глобальный спрос на лобстера, в значительной степени стимулируемый Азией, поднял его рыночную стоимость до нескольких миллиардов долларов, сделав его желанным товаром не только в высококлассной кулинарии, но и в высокой моде.

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