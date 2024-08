Как Илон Маск превратил X в про-Трамп-машину

Макс уже проявил свой голос в политической сфере в течение месяцев. Он продвигал расистские теории заговора о иммиграционной политике администрации Байдена, увлекался "вирусом пробуждения", термином, используемым некоторыми консерваторами для описания прогрессивных причин, и предупреждал** о надвигающейся "гибели" страны, если не произойдет "красная волна" в ноябре.

Но теперь Макс, который является не только владельцем, но и самым подписанным пользователем X, переключился на более прямое предвыборное агитирование в пользу бывшего президента Дональда Трампа. Это необычный шаг для одного из самых богатых людей мира и лидера основной социальной сети.

Платформы социальных сетей сыграли роль в прошлых выборах: кампании использовали их для наращивания поддержки, иностранные актеры использовали их в попытках вмешаться в результаты выборов, и отрасль была критикована в 2020 году за ограничение доступа к сообщениям о ноутбуке Хантера Байдена. И некоторые руководители технологических компаний выступали со своими предпочтениями в отношении кандидата на пост президента. Но сами основные платформы, и особенно их владельцы, обычно не пытаются повлиять на то, как пользователи будут голосовать, за исключением обеспечения того, чтобы люди имели базовую, точную информацию о голосовании и удаления операций влияния, которые стремятся тайно манипулировать людьми.

В отличие от этого, Макс превратил платформу, которую он приобрел за 44 миллиарда долларов, в свою собственную личную политическую машину для передачи сообщений, стремясь повлиять на своих более чем 190 миллионов подписчиков и, в некоторых случаях, делясь ложными утверждениями от первого лица.

Макс объявил о своей официальной поддержке Трампа в посте прошлого месяца, который получил 2,3 миллиона лайков. А в понедельник он провел дружескую 2-часовую трансляцию с Трампом на X, в которой позволил бывшему президенту сделать по крайней мере 20 ложных заявлений о всем, от преступности и иммиграции до налоговых cuts, без возражений.

Трамп воспользовался беседой для сбора средств, с его командой кампании, публикующей на X перед событием, что "мы просим ВАС сделать это ДНЕМ СБОРА СРЕДСТВ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА САМЫМ БОЛЬШИМ В ИСТОРИИ!" X воспользовалась возможностью отправить уведомление - которое включало фотографию профиля Трампа - пользователям, побуждая их приобрести подписку на платформу.

CNN связалась с X и кампанией Трампа для комментариев.

"Я провел 2,5 часа вчера, разговаривая с Элоном, замечательным парнем, получая рекордное количество просмотров/посещений, и все, что хотят сообщить фейковые новости, - это то, что серверы сломались (из-за огромного объема!) и шоу открылось немного поздно. То, что они должны были сообщать, - это невероятное количество людей, которые слушали. Я абсолютно НЕНАВИЖУ фейковые новости. Так плохо для нашей страны!" - сказал Трамп в посте на Truth Social во вторник.

'Мощный набор инструментов для развертывания дезинформации'

Беседа строилась на других efforts Макса по поддержке Трампа, которого миллиардер допустил обратно на платформу вскоре после приобретения того, что тогда было Twitter. Недавно Макс поделился вводящей в заблуждение информацией о противнике Трампа, вице-президенте Камале Харрис, и пожертвовал политическому действительному комитету, работающему над избранием Трампа.

Ложные или вводящие в заблуждение утверждения Макса о выборах США на X были просмотрены 1,2 миллиарда раз, согласно анализу, опубликованному в прошлую неделю Центром противодействия цифровой ненависти, группой по надзору за социальными сетями, которая выступает за ужесточение регулирования платформ, которые Макс безуспешно пытался подать в суд в прошлом году из-за своих критических отчетов о ненависти на платформе.

Он, например, поднимал вопросы о безопасности избирательных машин и ложно заявлял, что нелегальные иммигранты могут голосовать на выборах США.

"Демократия зависит от доверия людей к Integrity результатов и их готовности доверять этим результатам даже тогда, когда их любимый кандидат не побеждает", - сказал Вэнди Вайзер, вице-президент по демократии в левом Brennan Center for Justice в NYU School of Law, CNN, назвав утверждения Макса "глубоко вредными".

Макс также поделился видео, в котором с помощью ИИ было сделано так, чтобы казалось, что Харрис сказала вещи, которые она, в действительности, не говорила - похоже, в нарушение политики X в отношении манипулированных СМИ и с только смайликом "смеется", чтобы указать подписчикам, что это фейк. Недели спустя видео не помечено "примечанием сообщества", функцией фактической проверки сообщества X, которую Макс использовал как оправдание для сокращения команды доверия и безопасности компании.

Политические посты Макса совпали с тем, что X находится под огнем за то, что позволяет ложные утверждения об иммиграции в Соединенном Королевстве бесконтрольно, с самим Максом, говорящим, что "гражданская война неизбежна". Члены британского правительства заявили, что разговоры на платформе помогли спровоцировать насильственные, ультраправые беспорядки по всей стране - напоминание о том, что онлайн-речь, особенно от одного из самых богатых и могущественных людей мира, может иметь реальные последствия.

"Чем более заметен и заслуживает доверия человек, распространяющий дезинформацию, тем больше ущерб", - сказал Вайзер. "(Макс) имеет гигантскую платформу, у него гигантский кошелек, и у него гигантское имя прямо сейчас, и это мощный набор инструментов для развертывания дезинформации и теорий заговора".

После понедельничной беседы с Трампом Макс сказал, что он "счастлив" провести подобное мероприятие с Харрис, которая не давала интервью с тех пор, как стала демократическим nominee на пост президента. Макс сказал Трампу, что он считает, что "мы действительно в больших неприятностях, честно говоря, с администрацией Камалы... Я думаю, что действительно важно, чтобы вы победили для блага страны".

За пределами своих собственных постов, многие из изменений Маска в качестве владельца X внесли вклад в более широкое правое смещение в культуре платформы, в том числе его восстановление белых супремасистов и теорий заговора. Он также переместил для того, чтобы сделать легче для политиков и политических кандидатов квалифицироваться для новыхsworthiness исключений из правил платформы, когда иначе их контент был бы ограничен или удален.

Более того, X также дважды пометил как спам и заблокировал аккаунт для “White Dudes for Harris”, группы, которая занималась сбором средств и поддержкой кампании вице-президента, — что вызывает вопросы о приверженности платформы заявленной цели Маска “свободы слова” и о том, преследует ли она точки зрения, отличные от взглядов Маска.

И AI-чатбот Маска Грок, к которому пользователи получают доступ через X, был обруган на прошлой неделе группой секретарей штата за предоставление “ложной информации” о якобы неспособности Харрис появиться на президентских выборах 2024 года в нескольких ключевых штатах. В письме секретари призвали Маска “немедленно внести изменения” на платформе X.

“Я достаточно стар, чтобы помнить, когда мы, в Twitter, сделали шаг, опередивший отрасль, и прекратили принимать политические объявления. (Поскольку) свобода слова не давала вам права на свободу распространения, это не просто красивая фраза, мы имели в виду это”, — сказала Лара Коэн, бывший вице-президент по маркетингу платформы, которая покинула компанию после захвата Маском, в посте в Threads в понедельник перед событием Трампа. “Доходит до того, что сегодняшний инфомercial для кампании Трампа. Грустно видеть, как платформа и ее владелец опускаются все ниже и ниже каждый день”.

Стремление к роли в администрации Трампа

Для Маска привилегия шептать на ухо Трампу, если он победит на выборах, могла бы дать миллиардеру еще больше власти на мировой арене. И это могло бы благоприятствовать его бизнес-империи, которая в основном зависит от правительственных контрактов и благоприятной политики.

В мае Wall Street Journal сообщало, что Маск и Трамп обсуждали потенциальную роль для миллиардера в администрации Трампа, если он будет переизбран, although Musk pushed back on the report at the time.

Но в понедельник вечером Маск предложил принять роль в потенциальной будущей администрации Трампа, помогая сдерживать government spending.

“I think it would be great to just have a government efficiency commission that takes a look at these things and just ensures that the taxpayer money, the taxpayers’ hard-earned money, is spent in a good way,” Musk told Trump in the X conversation. “I’d be happy to help out on such a commission.”

Трамп сказал, что был бы “в восторге”, если бы Маск был вовлечен, отметив, что миллиардер — “отличный резак”, ссылаясь на меры по сокращению затрат, которые он принял в своих компаниях.

После политического поворота Маска он также выразил интерес к потенциальной роли в потенциальной администрации Трампа, что могло бы еще больше расширить его влияние на глобальном уровне, учитывая зависимость его бизнеса от правительственных контрактов и благоприятной политики. (из текста)

Маск также внес вклад в политический комитет, стремящийся избрать Трампа. (новый предложенный

Читайте также: