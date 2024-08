- Как я готовлюсь к наводнению и что я буду делать, когда наступит наводнение?

Грозы, штормы, сильные дожди – наводнения являются частым риском в этом регионе, представляя опасность для жизни и имущества людей. Наводнения часто происходят не так, как ожидается, их последствия могут быть тяжелыми и влиять на тех, кто пострадал, в течение многих лет.

Подготовка – быть готовым к наводнению

Во-первых, важно понять, как наводнение или длительные ливни могут повлиять на вас. Ваше жилье находится под угрозой? В какой ситуации ваш дом или квартира могут быть затоплены?

Люди, которые могут пострадать, должны подумать о том, нужно ли эвакуировать уязвимых членов семьи и где разместить их, а также своих питомцев. Что делать, если телефонная и мобильная связь отключены? Может быть полезно обсудить с соседями, как общаться в чрезвычайной ситуации и кто будет выполнять определенные задачи.

Вы можете проверить, ожидается ли наводнение, через приложение предупреждения Nina и местные центры наводнений. Их веб-сайты приведены ниже.

Если наводнение ожидается, пострадавшим следует иметь мешки с песком или водонепроницаемые фанерные доски. Химикаты следует хранить там, где их не сможет затопить, а также компьютеры или ценные вещи. Также должно быть достаточно еды и питьевой воды. В чрезвычайной ситуации может быть полезно иметь ручной радиоприемник или батарейный радиоприемник, а также фонарики, походную плиту и походный туалет. При эвакуации подготовьте набор для чрезвычайной ситуации и не забудьте важные документы.

Наводнение происходит – что делать сейчас

Важно действовать осторожно, думать о возможных опасностях, обеспечивать безопасность детей и закрывать помещения, которые могут затопиться. Помните, не ставьте себя в опасность.

Подвальные помещения, которые могут затопиться, следует освободить. Однако будьте осторожны: оставаться в подвале во время наводнения может быть опасно для жизни. Электричество также опасно – лучше выключить все, если это необходимо. Риск поражения электрическим током высок, когда вода попадает в дом.

Машины следует вывезти из опасной зоны заблаговременно. Опять же, будьте осторожны в подземных гаражах; они могут наполниться и стать смертельными ловушками. Езда по затопленным улицам может привести к значительному ущербу автомобилю. В чрезвычайных ситуациях следуйте инструкциям служб экстренной помощи.

Наводнение спадает – теперь время убирать и документировать

Оценка масштабов ущерба часто может быть проведена только по мере спада уровня воды. Осторожное и систематическое действие может помочь ограничить ущерб.

Если необходимо откачивать воду из дома, время имеет решающее значение. Начните только тогда, когда грунтовые воды достаточно спадут. Раннее откачивание может причинить ущерб дому.

Для страховки полезно сделать фотографии и точно задокументировать ущерб.

Если вода и грязь выведены из дома, помещения следует как можно быстрее просушить. Это можно сделать с помощью специальных обогревателей, которые можно арендовать. Быстрое просушивание важно для предотвращения повреждений и плесени.

Однако для безопасности также должны быть профессионально проверены резервуары с топливом, электричество и, возможно, статика здания.

