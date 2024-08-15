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Федеральные земли ГерманииНовостиНебо

Кайзерслаутерн хочет продолжить чемпионат.

 and  Elizabeth Wells
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Туре имеет право играть в чашке.
Туре имеет право играть в чашке.

- Кайзерслаутерн хочет продолжить чемпионат.

В памяти 2-й бундеслиги 1. FC Kaiserslautern еще свежи воспоминания об игре финала против «Байера 04» в мае этого года. В субботу (в 15:15 по Sky) финалист начнет новую попытку в Кубке Германии против амбициозного клуба 3-й лиги FC Ingolstadt 04.

«Я не обсуждал финал перед игрой, потому что не был там. Но парни теперь знают, что значит проходить этап за этапом», — сказал тренер «Лаутерна» Маркус Анфинг перед первым раундом. «Было достигнуто что-то большое, но я к этому не причастен. Вот почему я не хочу об этом говорить», — подчеркнул 50-летний тренер. В Берлине аутсайдеры из Пфальца проиграли немецким чемпионам 0:1.

«Лаутерну» предстоит сложный выездной матч в Ингольштадте. «Соперник имеет много качества и играет с большой интенсивностью», — сказал Анфинг. Но у тренера есть план на победу. «Мы хотим агрессивно играть против мяча. Мы определенно способны обыграть эту команду и сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд», — сказал он.

В то время как «Лаутерн» все еще не может похвастаться игроками Кенни Принс Редондо, Франком Ронштадтом и Хендриком Цукком, которые находятся в лазарете, у них есть еще один вариант с Алмами Туре, который все еще отбывает дисквалификацию во 2-й бундеслиге. Однако Анфинг не стал говорить, сыграет ли защитник в Ингольштадте.

Нападающий Рagnar Ache также будет в Ингольштадте. Согласно сообщениям СМИ в четверг, «Унион Берлин» предложил сумму от трех до четырех миллионов за форварда, но «Лаутерн» быстро отклонил предложение из Бундеслиги.

Небо было ясным и солнечным во время исторической игры «Лаутерна» в Кубке Германии против немецких чемпионов. Каким бы ни был результат, тренер Анфинг остается сосредоточенным на предстоящем вызовах против FC Ingolstadt 04, глядя на небо в поисках вдохновения и решимости.

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