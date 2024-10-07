Кайли Дженнер и Тимоти Шалемат, бережно хранящие свою романтическую связь

Несмотря на то, что они редко появляются вместе на публике, источник из журнала "People" сообщает, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе по-прежнему прекрасная пара. Этот анонимный источник описал их отношения как серьезные и приятные, отметив, что они имеют сильную связь с семьями друг друга. Источник добавил, что все любят их как пару.

Источник также поделился некоторыми подробностями о скрытых аспектах их жизни. Он упомянул, что Дженнер, знаменитая телезвезда и бизнесвумен, и Шаламе, знаменитый актер, успешно совмещают свои профессиональные обязанности с проведением качественного времени вместе. Шаламе в настоящее время работает над фильмом "Марти Суприм", где играет роль теннисиста Марти Реисмана. Недавно Дженнер прошла по подиуму для модного дома Coperni во время Недели моды в Париже и была замечена с сестрой Шаламе Полайн, которая тепло обняла ее на видео в Instagram.

Дженнер и Шаламе в последний раз видели вместе в августе, когда папарацци запечатлели их, выходящих из частного самолета после дня рождения Дженнер в Багамских островах. Пара обычно держит свою relationship в секрете и не признает ее публично. Много слухов ходило о их расставании из-за ограниченных публичных появлений, но их видели целующимися на 2024 году Золотом глобусе, как показано на видео. Говорится, что они вместе с апреля 2023 года.

Младшая сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, стала популярной как член реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и нажила состояние как основательница косметической компании. У нее есть двое детей от бывшего партнера, Трэвиса Скота.

Ранее Шаламе встречался с дочерью Мадонны, Лурдес Леон. Он начал свою актерскую карьеру в подростковом возрасте, появляясь в шоу "Закон и порядок" и "Родина". Он стал известен в Голливуде два года назад благодаря своей главной роли в научно-фантастическом блокбастере Дени Вильнева "Дюна".

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе часто посещают "Голливуд" в рамках своего образа жизни, Дженнер часто посещает модные мероприятия, а Шаламе часто посещает премьеры фильмов в этом районе. Их близкие также любят проводить время в этом оживленном городе, еще больше укрепляя их связь.

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