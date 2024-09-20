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Кай Пфлаум пережил кражу автомобиля в Берлине.

Отсутствуют личные вещи и важные документы

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Работников заметил надсмотрщик, похоже, ищущих своё похищенное имущество.
Работников заметил надсмотрщик, похоже, ищущих своё похищенное имущество.

Кай Пфлаум пережил кражу автомобиля в Берлине.

Вот и популярная телезвезда Кай Пфлауме не застрахована от неловкости и темных делишек. Рядом со съёмочной площадкой его автомобиль стал мишенью, в результате чего были похищены несколько рюкзаков и, возможно, мобильный телефон. Преступник(ы) успешно скрылся(сь) с места происшествия.

Как сообщает газета "Бильд", ссылаясь на полицию Берлина, автомобиль Пфлауме был припаркован на улице Йоркштрассе, соединяющей районы Шёнеберг и Кройцберг.

Из украденных вещей один электронный гаджет был определен в Берлине, в районе Шарлоттенбург, что указывает на то, что похищенным предметом, скорее всего, был мобильный телефон. Любители-сыщики заметили Пфлауме, блуждающего по району, видимо, в поисках своих пропавших вещей. Некоторые из них были найдены.

Команда Пфлауме не комментировала инцидент и не стала вдаваться в подробности. Пока никого не арестовали. Согласно отчету, район, где был найден отслеженный гаджет, а также близлежащие улицы, являются местом съемок одного из телесериалов Пфлауме.

Родился в Мюнхене

В настоящее время проживающий недалеко от Мюнхена, Пфлауме прославился как ведущий шоу "Только любовь важна" на RTL. Он живет со своей супругой и двумя сыновьями. 57-летний Пфлауме в основном работает на ARD.

В прошлом году Пфлауме попал в заголовки новостей, впервые пробежав марафон. После семи месяцев интенсивной тренировки с тренером он надеялся завершить его за 3 часа, 33 минуты и 33 секунды. Он был слегка разочарован, не дотянув всего 10 секунд.

Несмотря на усилия местных властей, в связи с кражей имущества Кая Пфлауме из его автомобиля никто не был арестован. Украденные вещи, в том числе мобильный телефон, были найдены недалеко от места съемок одного из телесериалов Пфлауме, что может указывать на возможную связь между инцидентом и производством.

Недавний инцидент с кражей добавил нотку неопределенности в жизнь Кая Пфлауме, известного своей стабильностью, выросшего в Мюнхене, и успешной карьерой телеведущего.

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