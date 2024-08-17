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СпортНовости- Я не уверен.

Кай Хаверц забивает гол в борьбе за титул "Арсенала"

 and  James Williams
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Кай Хаверц забивает гол в борьбе за титул "Арсенала"

Kай Хавертц ставит Арсенал на путь к триумфу в Премьер-лиге, забив гол: Немецкий футбольный ас открывает сезон, опережая преследователей, и обеспечивает победный старт. Английский тактик Фабиан Хюрцелер празднует свою первую победу.

Хавертц обеспечил Арсеналу идеальное начало в их победе со счетом 2:0 над Волками. Он открыл счет (25') точным ударом головой после навеса Саки, но почти подарил своим оппонентам возможность сравнять счет вскоре после этого. Йёрген Странд Ла́рсен имел золотой шанс, но Давид Рая (36') спас Арсенал.

В конце концов, Сака дал Арсеналу комфортное преимущество во втором тайме, завершив передачу Хавертца в штрафной. В прошлом сезоне Арсенал лидировал в Премьер-лиге большую часть кампании, но Манчестер Сити обошел их в напряженной борьбе. В этом году Арсенал хочет превзойти самих себя.

Хюрцелер празднует первую победу

Фабиан Хюрцелер, новый менеджер в Брайтон энд Хоув Альбион, начал свою английскую авантюру с убедительной победы со счетом 3:0 над Эвертоном в своем дебютном матче в Премьер-лиге.

Хотя ему всего 31 год, Хюрцелер, самый молодой менеджер в высшем английском дивизионе, перешел из FC St. Pauli в Брайтон после того, как помог им выйти в Bundesliga в прошлом сезоне.

Митома (25'), Уэлбек (56') и Адингра (86') contribued к первой победе Хюрцелера, а Эшли Янг из Эвертона был удален за фол последней надежды. Новая атакующая звезда Брайтона, Груда, который перешел из Майнца за более чем €30 миллионов, отсутствовал в составе.

После успешного дебюта Хюрцелер выразил сомнения в том, смогут ли они сохранить такую форму на протяжении всего сезона, сказав: "Я не знаю, сможем ли мы поддерживать такую форму в течение всего сезона". Во время послематчевого интервью, когда его спросили об отсутствии Груды, Хюрцелер объяснил: "Я не знаю, повлияет ли его приход на нашу игру в краткосрочной перспективе, но я верю в способности нашей команды".

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