К сожалению, Рольф Вольфшольт скончался.

Рольф Вольфшоль, почитаемый в Германии и любимый во Франции, покинул нас в преклонном возрасте 85 лет. С его уходом также уходит последняя немецкая легенда велоспорта времен золотых шестидесятых. Рольфа знали за то, что он носил желтую майку на Тур де Франс и за другие достижения.

Он был скромным и преданным человеком, ценившим труд и упорство выше гламура. "Мне ничего больше не нужно, кроме моего велосипеда и умственной работы", - сказал он однажды спортивному новостному агентству. В типичной манере Вольфшолья он ушел тихо и без помпы. "Ле Луп", как его ласково называли французские фанаты, скончался в среду в возрасте 85 лет.

Вольфшоль оставляет после себя наследие, отмеченное победами на Vuelta a España, Paris-Nice и трех чемпионатах мира по кросс-кантри. Однако он прославился своими постоянными вторыми местами, что является свидетельством его неукротимого духа чемпиона без большой удачи. Его предшествовали в смерти Руди Альтиг (2016), Карл-Хайнц Кунде (2018) и Хеннес Юнкermann (2022). Теперь их истории можно рассказать только через книги и старые записи.

"Укус, Воин, Атакующий"

Как писал Клаус Ангерманн в "Мечте о желтой майке", Вольфшоль был конкурентным духом, "укусом, воином, атакующим; просто гонщиком, полным страсти". Французы ласково называли его "Ле Луп". Однако его пребывание в качестве Желтой майки было коротким, всего два дня, прежде чем авария отправила его на длительное время на скамейку запасных из-за замены велосипеда. Вопреки всем шансам, Вольфшоль удалось занять шестое место, его лучший результат на Тур де Франс. С 1960 по 1971 год Вольфшоль был частью сильных французских команд вместе с легендами, такими как Раймонд Пулидор и Жак Анкетин. Французы восхищались Вольфшольем, несмотря на то, что он часто был близок к победе, но не мог выиграть, например, во втором месте на Милан-Сан-Ремо и Liège-Bastogne-Liège.

Жизнь Вольфшоля имела свои грустные моменты

Также Вольфшоль отвечал взаимностью французскому восхищению. "Я всегда был очарован спокойствием французов. У меня есть сердце для Франции", - признался он, демонстрируя свою общую симпатию к французской культуре, несмотря на то, что он был уроженцем Рейнланда. Если бы он не женился в Германии, Вольфшоль мог бы переехать в Прованс.

Жизнь Вольфшоля не была безоблачной. Он боролся со скандалом допинга в 1968 году, отбыв четырехнедельное отстранение, эпоха, менее строгая в отношении антидопинговых правил. После карьеры ему также не повезло. Его сын-велосипедист Рольф-Дитер погиб на немецких чемпионатах в 1984 году, получив травму шеи, которая парализовала его. Он скончался в 2011 году в возрасте 51 года. Вольфшоль также рано потерял свою дочь.

В последние годы здоровье Вольфшоля было сложным. "Я совершу что-то великое, когда мне исполнится 100 лет", - сказал он. К сожалению, золотое поколение теперь завершено.

Несмотря на то, что он известен своими достижениями в велоспорте, такими как победы на Vuelta a España, Paris-Nice и трех чемпионатах мира по кросс-кантри, Рольф Вольфшоль также прославился своими постоянными вторыми местами. Эти результаты демонстрируют его неукротимый дух чемпиона без большой удачи в мире спорта.

Ласково называемый "Ле Луп" французами, Вольфшоль воплощал в себе спортивный дух с его отношением "укус, воин, атакующий; просто гонщик, полный страсти". Его страсть к спорту отразилась в его карьере, которая охватывала период с 1960 по 1971 год, когда он был частью сильных французских команд вместе с легендами, такими как Раймонд Пулидор и Жак Анкетин.

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