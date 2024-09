- К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.

Эксперт по СМИ и кинорежиссер Лутц Хахмейстер ушел из жизни. Институт медиа- и коммуникационной политики в Кёльне объявил о его внезапной кончине за две недели до его 65-летия.

Хахмейстер был влиятельной фигурой в нескольких областях. Родившись в 1959 году в Миндене, он получил степени в области коммуникативных наук, социологии и философии в Мюнстере и Берлине. Он начал свою карьеру в качестве редактора СМИ в "Tagesspiegel" Берлин и later served as director of the Adolf-Grimme-Institute in Marl from 1989 to 1995.

В Кёльне его имя по-прежнему имеет вес, связанное с Кёльнской конференцией (в настоящее время известной как Film Festival Cologne), которую он основал в 1991 году. Это мероприятие было призвано служить местом встречи для кинематографистов, стимулировать дискуссии, выделять тенденции и стимулировать творчество. В 2005 году он стал основателем Института медиа- и коммуникационной политики (IfM), должность, которую занимал до своей кончины. Он также время от времени возглавлял жюри Немецкой телевизионной премии.

Премия Гримме за фильм "Шлеер"

Кроме того, Хахмейстер был талантливым публицистом и кинорежиссером. В 2004 году он получил премию Гримме за свой фильм "Шлеер - немецкая история", а в 2009 году - Немецкую телевизионную премию с "Дружба - Свободная немецкая молодежь". Кроме того, он сотрудничал с Гюнтером Вальраффом над документальными фильмами.

Кроме того, он автор и редактор нескольких публикаций по медиаполитике и коммуникативным наукам. В 2022 году была опубликована переработанная версия его работы "Кто контролирует СМИ? 50 крупнейших медиа- и знанийских конгломератов в мире".

В понедельник на сайте Института медиа- и коммуникационной политики было заявлено: "Теперь вопрос в том, как мы будем продолжать? Трудно представить". Хахмейстер якобы сказал: "Теперь это должны сделать другие".

