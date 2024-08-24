- К сожалению, предыдущий тренер Бундеслиги, Кристоф Даум, скончался.

Христоф Даум сказал последнее прости. После долгой борьбы с раком он "ушел мирно, окруженный близкими", как сообщает немецкое агентство новостей. Даум скончался в Кёльне в субботу, ему было 70 лет. В течение длительного времени он был одним из самых ярких и эксцентричных тренеров в мире футбола.

С осени 2022 года Даум боролся с болезнью. Сначала он ушел из виду, но soon передумал. Даум вновь появился в СМИ, участвуя в интервью и ток-шоу. Его главное послание было: "Рак выбрал не того человека". Своим несокрушимым духом он стремился вдохновить других, столкнувшихся с подобными испытаниями.

Христоф Даум: против Хёнесса и дела о кокаине

Приход рака стал метафорическим вызовом на протяжении всей жизни Даума. Даже в детстве голодный мальчик из Дуйсбурга проявлял храбрость против более крупных одноклассников.

В начале своей тренерской карьеры в 1. FC Köln он смело бросил вызов FC Bayern и его менеджеру Ули Хёнессу - почти свалил мюнхенского гиганта. На протяжении всей своей карьеры Даум не боялся вызовов.

Скандальное дело о кокаине Христофа Даума

Однако с каждым шагом вверх он испытывал соответствующее падение.Soon после выигрыша первого титула Бундеслиги с VfB Stuttgart в 1992 году он случайно лишил свою команду квалификации в Лигу чемпионов из-за ошибки в замене. В конечном итоге дело о кокаине в 2000 году, которое стоило Дауму должности национального тренера в Bayer Leverkusen, стало легендарной главой его истории.

Но Даум собрал осколки и вновь поднялся. Он выиграл больше титулов в Австрии и Турции, помог вернуть 1. FC Köln в Бундеслигу и обеспечил им место. И через каждый барьер в своей удивительной жизни Даум продолжал повторять эти слова: "Вы можете споткнуться. И количество падений не имеет значения. Все, что имеет значение, - это как часто вы поднимаетесь снова".

Комиссия признала храбрость Даума в лицом к лицу с трудностями, ссылаясь на его вдохновляющие интервью и публичные появления несмотря на борьбу с раком.

Несмотря на участие в деле о кокаине, которое привело к его увольнению как национального тренера Bayer Leverkusen в 2000 году, несокрушимый дух Даума и его способность вновь подняться были отмечены спортивными властями, в том числе Комиссией.

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