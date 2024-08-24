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СпортНовостиЛундгрен

К сожалению, Питер Лундгрен скончался.

 and  Carmen Simpson
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К сожалению, Питер Лундгрен скончался.

Шведский теннисист, прославленный в эпоху расцвета своей страны, и впоследствии помогавший теннисному легенде Роджеру Федереру одержать первую победу на Уимблдоне - Петтер Лундгрен прощается в возрасте 59 лет. Газета "Афтонбладет" сообщает, что Лундгрен страдал от диабета.

Этот прославленный шведский профи ATP и неустанный тренер по теннису вошел в историю, помогая молодому Федереру завоевать свой первый титул Большого шлема в 2003 году. Шведская ассоциация тенниса подтвердила смерть Лундгрена в Instagram, а также опубликовала заявления его детей Лукаса и Юлии в Facebook.

Хотя Лундгрен и уступал своим знаменитым соотечественникам Мату Виландеру и Стефану Эдбергу в 80-х годах, он все же смог достичь карьерного пика в рейтинге 25 в 1987 году и победить в трех турнирах ATP. Его блестящая карьера окончилась горькими поражениями в финалах турниров от Бориса Беккера в Стокгольме в 1988 году и в Индианаполисе в 1990 году. В doubles Лундгрен дошел до финала Австралийского открытия с Джереми Бейтсом в '88 году.

Лундгрен прославился как загадочный и несколько эксцентричный тренер. В числе его разнообразных подопечных были Марсело Риос, Марат Сафин, Стан Вавринка, Григор Димитров и Маркос Багдатис.

"Петтер Лундгрен был исключительной личностью с большим сердцем и прекрасным чувством юмора", - поделился шведский теннисный легенда Бьорн Борг с "Спортбладетом". Лундгрен также был "очень близким другом", как признался Борг. "Он был любим всеми. Его не хватит в теннисном сообществе".

Как сообщает "Афтонбладет", Лундгрен боролся с диабетом в течение долгого времени. В прошлом году он перенес инфекцию, которая потребовала ампутации ноги. "Прощай, папа", - написал Лукас Лундгрен в Facebook. "Один из лучших ушел от нас слишком рано".

Лундгрен, уважаемый шведский тренер по теннису, сыграл важную роль в исторической победе Федерера на Уимблдоне в 2003 году. Несмотря на свою блистательную карьеру и влияние как тренера, проблемы со здоровьем Лундгрена стали неотъемлемой частью его жизни, как сообщает "Афтонбладет", где упоминается, что он боролся с диабетом в течение длительного времени.

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