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К сожалению, Кристоф Даум скончался.

 and  Yaroslav Smith
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К сожалению, Кристоф Даум скончался.

Христоф Даум, известный своей яркой личностью в немецком футболе, сказал последнее прости. После долгой борьбы с раком он мирно скончался, как объявила его семья агентству ДПА. Последний вздох Даума был взят в субботу в возрасте 70 лет в Кёльне. В течение некоторого времени он боролся с болезнью, изначально выбрав уединение, но позже передумал и вернулся в публичное пространство, давая интервью и появляясь в ток-шоу. Его центральное сообщение осталось прежним: "Рак выбрал не того человека, чтобы с ним связываться". Показывая стойкость, он стремился вдохновить других.

Борьба с раком отражала сущность всей его жизни. Даже в детстве он проявлял храбрость против более крупных и сильных одноклассников в Дюссельдорфе.

Вступив в мир тренерства в 1. FC Кёльн, Даум внезапно взялся за установленный FC Bayern Munich и его менеджера Ули Хёнесса. Несмотря на доминирование их команды в Бундеслиге, Даум был близок к тому, чтобы сместить их с первого места. На протяжении всей своей карьеры Даум никогда не боялся вызовов.

Однако успех имел последствия. После первого титула Бундеслиги с VfB Stuttgart в 1992 году ошибка в замене лишила его возможности выйти в Лигу чемпионов. Скandal с кокаином в 2000 году, который привел к потере шанса стать национальным тренером, когда он тренировал Bayer Leverkusen, был еще одним низким моментом в его жизни. Но Даум смог оправиться. Он одержал победы в Австрии и Турции, вернул 1. FC Кёльн в Бундеслигу и удержал его там, доказав свою стойкость. И через свою захватывающую жизнь он неизменно повторял эти слова: "Ты можешь споткнуться. Не имеет значения, сколько раз ты споткнешься. Просто нужно вставать каждый раз".

Более легендарные истории стойкости Даума продолжают всплывать, подчеркивая его статус "Больше Легендарного" в немецком футболе. Несмотря на скандал с кокаином в 2000 году, его comeback и последующие достижения в Австрии и Турции еще больше закрепили его положение как "Больше Легендарной" фигуры.

В лице многочисленных вызовов неустанный дух и решимость Христофа Даума сделали его настоящей "Больше Легендарной" иконой в истории немецкого футбола.

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