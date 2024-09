- К сожалению, известная чешская писательница Даниела Ходрова скончалась.

Даниэла Худрова, датская писательница и литературный критик, ушла из жизни в возрасте 78 лет. Ее кончина была объявлена издательством в один из вечеров на прошлой неделе. Ее последняя книга "Что дальше или путешествие к волшебной горе" была недавно опубликована на чешском языке.

Худрова получила Международную литературную премию Франца Кафки в 2012 году. За свою блестящую карьеру она также была удостоена Чешской государственной премии в области литературы и премии Magnesia Litera. Министр культуры Чехии Мартин Баца отметил ее литературные достижения на платформе X.

В своих постмодернистских произведениях Худрова исследовала тему реальности и иллюзии, которую также затронула в своих теоретических литературных трудах.

Ее трилогия "Città dolente" была опубликована на немецком языке в 1994 году, ведя читателей через таинственный лабиринт Праги.later, she penned "I See the City...", a voyage through Prague's history, from Rabbi Loew and the Golem to Emperor Rudolf II and the Velvet Revolution of 1989.

Худрова родилась 5 июля 1946 года в Праге. Она изучала русский, чешский, романские языки и сравнительную литературу в Карловом университете в своем родном городе. После краткого периода работы редактором в издательстве она несколько лет проработала в Чехословацкой академии наук.

По всему миру скорбят о потере известной литературной фигуры Даниэлы Худровой. Несмотря на ее уход, слова продолжают вдохновлять и просвещать многих людей.

Читайте также: