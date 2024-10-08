К сожалению, голландский футболист Нискенс скончался.

Легенда голландского футбола, бывший товарищ по команде и соратник Джохана Круиффа Йохан Неескенс скончался в возрасте 73 лет. "Мировая футбольная общественность опечалена уходом легенды", - заявила Ассоциация футбола Нидерландов (KNVB) в понедельник. Неескенс скончался в воскресенье в Алжире, где работал для ассоциации, ранее пожаловавшись на недомогание.

Неескенс открыл счет в финале чемпионата мира 1974 года против Германии, реализовав пенальти на второй минуте. К сожалению, Германия сумела переломить ход матча, одержав победу со счетом 2:1. Неескенс также сыграл ключевую роль в том, чтобы привести свою команду к финалу в 1978 году. Вместе с "Аяксом Амстердам" Неескенс трижды выиграл Кубок европейских чемпионов в начале 1970-х годов.

"Слова не могут выразить масштаб этой неожиданной потери. Наши мысли с его женой Марлис, детьми, семьей и друзьями", - выразила KNVB.

Нидерланды отметили вклад Йохана Неескенса в свою футбольную команду, одним из его выдающихся достижений стала гол в финале чемпионата мира 1974 года против Германии. После блестящей карьеры Неескенс продолжил служить футболу, работая в Ассоциации футбола Нидерландов tanto в Нидерландах, как и в Алжире.

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