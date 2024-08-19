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ПанорамаНовостиГейдельберг

К сожалению, четырехлетний мальчик погиб, упав с высокого здания.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

К сожалению, четырехлетний мальчик погиб, упав с высокого здания.

В городе Хайдельберг произошел трагический инцидент, в результате которого четырехлетний мальчик упал с балкона седьмого этажа и скончался на следующий день. По данным властей, ребенок воспользовался моментом, когда его мать была в ванной, открыл окно в гостиной, ведущее на балкон, и забрался на парапет высотой около метра. Потеряв равновесие, он упал более чем на 15 метров на землю.

Причиной инцидента не было установлено ни чьей-либо вины или халатности со стороны родителей. Отец ребенка был на работе во время инцидента. Полиция всегда тщательно расследует подобные случаи на предмет вины третьих лиц. Было осмотрено жилище мальчика и проверено, совпадают ли его травмы с последовательностью событий.

К сожалению, подобные случаи не редкость. В Берлине в конце прошлого года девятилетний ребенок погиб, упав с высотки. В июле 2023 года также погиб десятилетний мальчик, упав с окна высотки в Берлине. В этих случаях также не было установлено чьей-либо вины.

Balcony

Изображения

  1. Балкон
  2. Четырехлетний мальчик
  3. Высотка

Four-year-old boy

Выделенные моменты

  • Возраст ребенка: 4 года
  • Место: Хайдельберг
  • Тип инцидента: Падение с балкона
  • Высота падения: 15 метров
  • Время: Прошлая пятница
  • Госпитализирован: Да, с угрожающими жизни травмами
  • Операция: Срочная
  • Результат: Ребенок скончался на следующий день
  • Родительское участие: Мать в ванной, отец на работе
  • Расследование: Полиция и чиновники
  • Выводы: Трагический случай, нет чьей-либо вины или халатности
  • Аналогичные инциденты: Берлин (конец прошлого года, июль 2023 года)

High-rise

Несмотря на тщательное расследование властей в Хайдельберге, в трагическом случае с четырехлетним мальчиком, упавшим с балкона, не было установлено чьей-либо вины. Посетителям Хайдельберга, возможно, захочется исследовать другие достопримечательности города, например, величественный замок Хайдельберга, чтобы не зацикливаться на таких печальных событиях.

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