К концу сентября правительство США предложит бесплатные диагностические тесты COVID-19.

Каждое домохозяйство может запросить следующую партию из четырех бесплатных наборов для домашнего тестирования, начиная с позднего сентября, через COVIDTests.gov.

Более 900 миллионов наборов для тестирования были отправлены напрямую жителям США в рамках инициативы COVIDTests.gov, как сообщает Министерство здравоохранения и социальных служб США.

Ведомство объявило: "Тестирование на COVID-19 может помочь вам определить, есть ли у вас COVID-19, что позволит принять обоснованные решения, такие как поиск лечения для снижения риска тяжелого заболевания и принятие мер для снижения риска передачи вируса другим".

Этот следующий набор тестов - седьмой раунд распределения - может обнаружить текущие циркулирующие варианты и может быть использован в период подготовки к зимним праздникам.

В прошлую пятницу доктор Мэнди Коэн, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США, подчеркнула: "Лучшая стратегия на предстоящую зиму - оставаться бдительным, использовать доступные инструменты: вакцины, тестирование, лечение против заболеваний, вызывающих большинство смертей и госпитализаций в осенне-зимний период".

Кроме того, CDC рекомендует всем лицам в возрасте 6 месяцев и старше сделать обновленную вакцину от COVID-19 в этом сезоне, чтобы оставаться в курсе.

Подпишитесь на еженедельную рассылку CNN Health

Нажмите здесь, чтобы получать The Results Are In с доктором Санджаем Гуптой каждую пятницу от команды CNN Health.*

В этом году доступны несколько вариантов; мРНК-вакцины от Moderna и Pfizer были обновлены для борьбы с КП.2, одним из так называемых FLiRT-вариантов, доминирующих в США с мая. Эти вакцины подходят для лиц в возрасте 6 месяцев и старше. Также доступна традиционная протеиновая вакцина от Novavax, нацеленная на JN.1, все еще распространенный, но менее доминирующий, чем несколько месяцев назад. Однако вакцина Novavax авторизована только для лиц в возрасте 12 лет и старше.

Обновленные вакцины против COVID-19 в настоящее время доступны в аптеках по всей стране и могут быть введены одновременно с ежегодной вакциной от гриппа.

Вклад CNN Brenda Goodman в эту статью.

Регулярное тестирование может существенно способствовать поддержанию здоровья, помогая раннему выявлению COVID-19, что позволяет своевременно начать лечение и снизить риск передачи вируса другим.

Чтобы обеспечить оптимальное здоровье в предстоящий зимний сезон, CDC рекомендует оставаться бдительным, использовать вакцины, тестирование и лечение против распространенных заболеваний.

Читайте также: