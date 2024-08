- "К черту, использование огнестрельного оружия" - суд за инцидент с стрельбой в воде

Специализированный отряд офицеров из баварского отдела по защите детей (USK) развлекались в жаркий летний день августа 2023 года перед матчем Бундеслиги в Аугсбурге. Они устроили перестрелку из водяных пистолетов и даже бросили самодельную водную бомбу. Внезапно раздался выстрел, и пуля пролетела мимо полицейского на командном автобусе.

Разбирательство по этому инциденту ведет Аугсбургский районный суд. Начался процесс против полицейского, ответственного за выстрел. Он заявляет, что не помнит инцидента.

"Черт, выстрел!"

28-летний подсудимый вспомнил, что видел, как один из его коллег держал водяной пистолет, и подумал: "Черт, выстрел!" Затем он услышал громкий хлопок и заметил, как его коллега смотрит на него "бледный как полотно", осознавая, что у него в руке пистолет.

Он не помнит, как стрелял: "Я был в шоке, потому что даже не заметил, что у меня есть оружие".

Бой с водяными бомбами вышел из-под контроля

Он помнит все, что было до и после - только короткие моменты, когда, скорее всего, был произведен выстрел, остаются расплывчатыми. Он и его коллега были атакованы водяным пистолетом, и они хотели отомстить своим коллегам с помощью самодельной водной бомбы из латексной перчатки и своего личного водяного пистолета. Он подкрался к машине своих коллег. "Все было дружеской шуткой в тот день", - сказал полицейский.

Тем не менее, ситуация быстро стала серьезной. Когда дверь полицейской машины открылась, был произведен выстрел, который пролетел мимо одного из четырех полицейских в машине и разбил окно, как утверждает обвинение.

Полицейские перенесли травматический шок, один из них, которого промазали, также получил травму от выстрела и шок. Один полицейский получил незначительные порезы от осколков стекла. Даже автобус фанатов "Боруссии Мёнхенгладбах" за полицейской машиной пострадал.

Судья сомневается в истории 28-летнего

28-летний подозревает, что инцидент спровоцировал рефлекс после многочисленных тренировок по стрельбе. Он стыдится того, что произошло. "Это было непрофессионально - устраивать такую водную битву во время боевого развертывания".

Председатель суда Христоф Керн выразил сомнения в истории 28-летнего: "Вдруг пропадают два с половиной секунды - почему?"

Полицейский обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и повреждении имущества. Суд запланировал четыре заседания суда в общей сложности. Приговор может быть вынесен в четверг (22 августа) или 5 сентября.

