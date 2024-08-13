К 2023 году каждое третье место на обучении будет свободно

Федеральное агентство занятости сообщает о новом рекорде незанятых мест для ученичества в 2023 году, с половиной мест пустующими в некоторых секторах. Основной причиной этого является нехватка подходящих заявок.

В прошлом году число незанятых мест для ученичества было больше, чем когда-либо прежде. Согласно данным Института исследований рынка труда (IAB) Федерального агентства занятости (BA), в 2023 году 35 процентов всех мест для ученичества остались незанятыми. В 2010 году этот показатель составлял 15 процентов. Бизнесы чаще всего называли нехватку подходящих заявок основной причиной.

"Результаты, основанные на панели компаний IAB для рынка ученичества, отражают сдвиг с 2010-х годов от рынка работодателя к рынку кандидатов", - сказал директор IAB Бернд Фиценбергер. "Это усугубляет дефицит квалифицированных кадров, вызванный уменьшением числа заявителей при сохранении высокого числа предложений по ученичеству".

Строительная индустрия и персоналоемкие услуги, такие как парикмахерское дело, испытывают наибольшие проблемы с наймом, с почти половиной всех мест для ученичества, оставшихся незанятыми. Почти все сегменты рынка ученичества столкнулись с проблемами найма, где в начале 2010-х годов практически не было проблем с заполнением, сказал эксперт IAB Барбара Швенглер.

Мало подходящих заявок, недостаточные стимулы

Квота незаполненности в 2023 году была немного ниже в Западной Германии, чем в Восточной, и снижалась с размером компании: небольшие предприятия не смогли заполнить около 57 процентов предложенных мест для ученичества, в то время как крупные предприятия имели показатель в 12 процентов.

Согласно опросу около 15 000 компаний, 50 процентов мест для ученичества не были заполнены из-за нехватки подходящих заявок. Непривлекательные условия труда и плохая репутация некоторых профессий, связанных с ученичеством, сыграли наиболее значительную роль в объяснении проблем с заполнением с точки зрения бизнеса.

Чтобы повысить привлекательность ученичества, компании в основном используют бонусы и специальные выплаты, такие как за сдачу экзаменов или отпускные и рождественские бонусы. 62 процента всех компаний, предлагавших места для ученичества в 2023 году, выплачивали такие пособия.

Институт исследований рынка труда Федерального агентства занятости сообщил о значительном увеличении числа незанятых мест для ученичества, с 35 процентами мест, оставшихся пустыми в 2023 году, согласно их исследованию 2023 года. По словам директора IAB Бернда Фиценбергера, сдвиг от рынка работодателя к рынку кандидатов способствует дефициту квалифицированных кадров, с уменьшением числа заявителей при сохранении высокого числа предложений по ученичеству.

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