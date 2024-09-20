JetBlue вводит дебютные зоны отдыха в аэропортах

Первый в истории JetBlue аэровокзал откроется в терминале 5 международного аэропорта Нью-Йорка JFK к концу 2025 года, а затем последует еще один в терминале C международного аэропорта Бостон Логан. Этот шаг является частью стратегии JetBlue по удовлетворению растущего спроса на услуги премиум-класса, кампанию, которую они назвали JetForward, следуя подходу "получить любовь, заработать прибыль".

Президент JetBlue Марти Сент-Джордж выразил свой энтузиазм, заявив: "Покупатели просили JetBlue лounge годами, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться нашей концепцией в Нью-Йорке и Бостоне". Вокзалы стали критически важными для растущего числа клиентов, ищущих премиальный опыт, и JetBlue лounge будет повышать ценность их программы лояльности TrueBlue, расширяя портфель кредитных карт JetBlue.

Аэровокзал JetBlue в JFK будет иметь общую площадь 8000 кв. футов, в то время как бостонский будет немного больше - 11000 кв. футов. Оба предложат бесплатную еду и напитки, бесплатный Wi-Fi и различные рабочие станции и общие зоны.

Доступ в эти лounge будет в основном ограничен владельцами премиальных кредитных карт JetBlue и наиболее преданными клиентами авиакомпании, чтобы предотвратить переполнение, которое некоторые авиационные лounge испытывают в последнее время.

Следующие пассажиры получат бесплатный доступ:

• Владельцы будущей премиальной кредитной карты JetBlue• Члены TrueBlue Mosaic 4• Пассажиры трансатлантических рейсов Mint

Бесплатный доступ для гостя будет предоставлен членам TrueBlue Mosaic 4 и владельцам будущей премиальной кредитной карты JetBlue в зависимости от доступности.

Если места хватит, дополнительные квалифицированные пассажиры смогут приобрести дневные и гостевые билеты. Годовые билеты также будут доступны для всех клиентов.

Новости о планах расширения JetBlue циркулируют, с упоминаниями о новых роскошных лounge в терминале 5 JFK и терминале C Бостон Логан. Путешественники, ценящие премиальный опыт, будут рады узнать, что эти лounge предложат бесплатную еду, напитки и рабочие станции.

Читайте также: