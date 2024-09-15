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Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
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Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

"У нас есть новости, которые мы хотим поделиться, и мы действительно сожалеем о событиях прошлой ночи", - заявила группа в своем Instagram Story в субботу.

Концерт в Бриджпорте, Коннектикут, запланированный на воскресенье вечером, был отменен "вследствие" инцидента, как сообщил пост.

Возвраты будут обработаны в месте первоначальной покупки.

Некоторые видео, распространяющиеся в социальных сетях, запечатлели Фаррела, вокалиста Jane's Addiction, вступающего в словесную перепалку с гитаристом Наварро во время выступления в Бостоне в пятницу вечером. Фаррелл можно увидеть, приближающимся к Наварро, который пытается удержать его на расстоянии.

Ситуация обострилась, когда Фаррелл попытался ударить Наварро, но другие члены группы и команда вмешались, удерживая Фаррела и создавая барьер между ним и Наварро.

Представители Jane's Addiction, Наварро и Фаррела были kontaktiert по запросу комментария CNN.

Jane's Addiction в настоящее время находится в туре и должна выступить в Торонто в среду. Тур запланирован на завершение в Лос-Анджелесе в октябре.

Несмотря на напряженность, группа надеется и впредь радовать своих поклонников лучшим выступлением. К сожалению, инцидент в Бостоне может повлиять на динамику выступлений группы в будущем.

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