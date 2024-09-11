Известные знаменитости, которые стали последними подозреваемыми в предательстве

В прошлом году дебютировал "The Traitors" от RTL+, который получил значительное признание. Этот захватывающий шоу готовится к возвращению во втором сезоне, и RTL поделился некоторыми членами каста этого года, который будет проходить в Кёльне. В списке есть два знакомых лица из развлекательного мира RTL.

Первоначальная версия "The Traitors" включала в себя известных личностей, таких как Клауд Оливер-Рудольф, хип-хоп исполнительница Сабрина Сетлур, ведущая Ульрике фон дер Гробен, актриса "Tatort" Кристине Уршпрух, "Принцесса Очарование" Ирина Шляух и рулевой по гандболу Паскаль Хенс. В конце концов, поп-звезды Анна-Карина Вайtschack и Винсент Гросс стали победителями.

RTL также раскрыл, кого мы можем ожидать в этом году. Бывшие участники "Бachelorette" Герда Льюис и Джессика Холлер, а также влиятельный человек Хельге Марк примут участие в шоу, когда его ведущая, Соня Цетлоу, приветствует 16 участников 10 октября.

Эпизод, посвященный Хэллоуину, на бесплатном ТВ

В неожиданном повороте событий RTL объявил, что первый эпизод будет доступен не только на RTL+, но и будет транслироваться на бесплатном ТВ в 8:15 вечера в тот же день. Кёльнская сеть подтвердила, что премьерный эпизод и следующий будут доступны для потоковой передачи на RTL+ одновременно. Следующие эпизоды будут выходить еженедельно, и сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Суть "The Traitors" заключается в том, что 16 известных личностей собираются в замке. Среди них есть тайные предатели, которые были тайно выбраны и должны устранить своих товарищей по участию один за другим, чтобы получить денежный приз в размере до 50 000 евро. Не-предатели пытаются разоблачить предателей, создавая динамичную и захватывающую игровую атмосферу. То, что отличает это шоу от других, заключается в том, что, в отличие от знаменитостей, зрители знают identities предателей, что позволяет зрителям участвовать в спекуляциях и стратегиях участников.

Второй сезон высоко оцененного развлекательного сериала "The Traitors" будет включать в себя некоторые знакомые лица из развлекательного мира RTL, что усилит опыт зрителя. Среди тех, кто возвращается, влиятельный человек Хельге Марк снова примет участие, добавив свежий взгляд на игру.

RTL объявил, что тематический эпизод "Хэллоуин" премьеры "The Traitors" будет транслироваться tanto на RTL+ как на бесплатном ТВ в 8:15 вечера, предлагая уникальную возможность зрителям насладиться шоу на нескольких платформах.

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