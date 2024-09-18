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ОбществоНовостиСексуальное насилие

Известные люди отреагировали на арест Дидди

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

Известные люди отреагировали на арест Дидди

После ареста по обвинению в торговле людьми, организованной преступности и других правонарушениях, Сэну "Дидди" Комбсу придется оставаться в заключении до суда. Несмотря на предыдущую просьбу его адвокатов о залоге в размере 50 миллионов долларов, домашний арест не является вариантом для музыкального магната. В Голливуде разгораются споры о правовой ситуации Дидди, и американский рэпер 50 Cent стоит во главе.

После ареста Дидди 50 Cent не упустил возможность подшутить над ситуацией. Поделившись фотографией себя с Дрю Бэрримор, он пошутил: "Кажется, я провожу время с Дрю Бэрримор, и у меня дома нет 1000 тюбиков лубриканта". Он имел в виду секс-игрушки, оружие, боеприпасы, наркотики и большие количества детского масла, найденные во время рейда в марте в доме Дидди в Беверли-Хиллз.

Рэпер и телеведущая Фокси Броун, у которой есть история сотрудничества с Дидди, поделилась загадочными сообщениями в своих историях в Instagram. Не mencionя Дидди напрямую, она написала: "Скоро все станет диким и сумасшедшим!!!"

Радио-ведущий Чарламаньян Та Год считает, что дело Дидди произведет значительное воздействие. В своем шоу "The Breakfast Club" он предположил, что если Комбса признают виновным в организованной преступности и торговле людьми, "другие люди окажутся вовлечены" и "вероятно, окажутся в тюрьме".

Американская певица Одри О'Дэй, которая в прошлом критиковала Дидди, также поделилась своими мыслями. В своих историях в Instagram она рассуждала о "цели правосудия". Она считает, что цель правосудия - "прекратить это и дать нам шанс начать сначала. Женщины редко получают такую возможность. Я чувствую себя подтвержденной. Сегодня это победа для женщин везде, не только для меня. finally things are evolving", - сказала она. О'Дэй была тесно связана с Дидди в 2000-х годах и возглавляла его группу Danity Kane.

В настоящее время Сэну "Дидди" Комбсу предъявлены множественные гражданские иски, в том числе обвинения в сексуальных домогательствах от певицы Дawn Richard, также члена Danity Kane. Если его признают виновным, продюсер может получить потенциальный срок пожизненного заключения. Он отрицает выдвинутые против него обвинения.

В свете обвинений в сексуальных домогательствах против него певица Дawn Richard подала гражданский иск против Дидди. Если его признают виновным, Дидди может столкнуться с серьезными последствиями, в том числе с потенциальным сроком пожизненного заключения.

Общественная дискуссия вокруг правовых проблем Дидди также вызвала разговоры об ответственности за сексуальное насилие в индустрии развлечений.

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