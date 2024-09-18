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Известные личности, такие как Челси Хэндлер и Конни Бритон, выступают за освобождение израильских пленных, призывая Байдена и Харриса принять меры.

Более пятидесяти общественных фигур опубликовали обращение к президенту Джо Байдену и вице-президенту Камела Харрис, призывая их использовать все доступные средства для освобождения захваченных Израильтян.

 and  Ksenia Johnson
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Женщина гуляет около ряда пленных, захваченных во время смертельного нападения на Израиль со...
Женщина гуляет около ряда пленных, захваченных во время смертельного нападения на Израиль со стороны ХАМАС 7 октября, во время продолжающегося конфликта Израиль-ХАМАС, в Тель-Авиве, Израиль 21 августа.

Известные личности, такие как Челси Хэндлер и Конни Бритон, выступают за освобождение израильских пленных, призывая Байдена и Харриса принять меры.

Комик Челси Handler, актриса Конни Бриттон иAndy Cohen из Bravo - среди тех, кто поставил подписи под петицией, призывающей президента Байдена и вице-президента Харрис "защищать и поддерживать" Израиль во время его продолжающегося конфликта с ХАМАСом.

Просьба, первоначально сообщенная CNN, заявляет: "Мы творческие люди, выступающие за прочный мир на Ближнем Востоке, и мы признаем, что первый необходимый шаг к такому миру - это возвращение ХАМАСом 101 удерживаемых лиц".

Заявление было выпущено через несколько недель после того, как шесть израильских заложников, в том числе израильско-американец Херш Голдберг-Полин, были уничтожены ХАМАСом. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что тела заложников были обнаружены в туннеле, управляемом ХАМАСом под городом Рафах, что указывает на то, что они были жестоко убиты "недавно" до того, как туда добрались войска.

Эти оставшиеся заложники находятся в плену уже около года со времени нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

К другим подписантам петиции относятся актеры Мейим Биалик, Дженнифер Джейсон Ли, Ребекка Гейхарт и Патрисия Хиттон; телевизионные личности из жанра реалити-шоу Джилл Зарин, Маргарет Джозеф и "Участник Bachelor" Колтон Андервуд; и социальные медиа-инфлюенсеры, такие как Ариэль Мартин, лучше известная как Baby Ariel на TikTok (с более чем 36 миллионами подписчиков), и танцовщица Монтана Туккер, у которой почти 10 миллионов подписчиков на TikTok.

Организованная четырьмя еврейскими организациями - Stop Antisemitism, End Jew Hatred, 2024 New Voices и Stand With Us - письмо обращается к заинтересованным артистам и исполнителям, как еврейским, так и нееврейским.

"Мы быстро приближаемся к годовщине со дня, когда 251 заложника были жестоко похищены, а 1200 убиты. Важно держать этот вопрос на виду", - сообщила CNN основательница 2024 New Voices Саманта Эттус. "Наши знаменитости объединились, чтобы выделить 101 заложника, все еще удерживаемых в Газе, в том числе пятерых американцев. После жестокого убийства шести заложников срочность привлечения международного внимания к этому вопросу возросла. Мы должны оказать максимальное давление на ХАМАС, чтобы освободить заложников".

Ранее в этом месяце официальные лица Белого дома поделились со CNN своими опасениями по поводу вероятности разрешения конфликта Израиль-ХАМАС до истечения срока полномочий президента Байдена.

Согласно отчету Human Rights Watch, выпущенному этим летом, вооруженные группы, возглавляемые ХАМАСом, совершили "многие военные преступления и преступления против человечности", направленные против гражданского населения, где "убийство гражданских лиц и взятие заложников были основными целями запланированной атаки, а не несчастными случаями или неудачными операциями".

Позиция США по конфликту Израиль-ХАМАС вызвала споры в мире развлечений.

Две недели назад группа голливудских звезд, в том числе Ариана Гранде, Бен Аффлек, Махершала Али, Кейт Бланшетт, Дрейк, Дуа Липа, Дженнифер Лопес, Ричард Гир и Марк Руффало, поставили свои подписи под новым письмом Artists4Ceasefire, призывающим США прекратить поставки оружия Израилю.

"За пределами нашей скорби и сочувствия ко всем тем, кто пострадал и их близким во всем мире, нас движет непоколебимое стремление стоять за нашу общую человечность", - говорится в письме Artists4Ceasefire. "Мы стоим за свободу, справедливость, достоинство и мир для всех людей - и горячее желание прекратить дальнейшее пролитие крови".

Чтобы прочитать полное письмо 2024 New Voices, нажмите здесь.

Мировое шоу-бизнес разделилось по поводу позиции США по конфликту Израиль-ХАМАС, с такими знаменитостями, как Ариана Гранде и Бен Аффлек, выступающими за прекращение огня, подписав письмо Artists4Ceasefire. В отдельной инициативе артисты и художники поставили свои подписи под петицией, призывающей защищать и поддерживать Израиль во время его конфликта с ХАМАСом, признавая важность решения текущей проблемы израильских заложников, находящихся в плену.

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