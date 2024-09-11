- Известные личности - часть последней итерации.

Три предыдущих звезды "Холостячки", Герда Льюис (31) и Джессика Холлер (34), а также актер и сенсация TikTok Хельге Марк (30), входят в число 16 участников, подтвержденных для предстоящего сезона "Обмана". Организованный Соней Цетлоу (56), этот сериал будет транслироваться на RTL Германия начиная с 10 октября, в четверг, в 8:15 вечера. Первая серия "Обмана - Не доверяй никому! Хэллоуин специальное издание" будет транслироваться одновременно на RTL +, а также первые два эпизода. Следующие эпизоды будут выходить еженедельно на RTL + после премьеры.

Все о "Обмане"

В "Обмане" 16 известных личностей приглашаются в замок, не зная, что несколько из них тайно назначены предателями. Предатели пытаются устранить других игроков и получить возможный денежный приз в размере до 50 000 евро. В то время как остальные игроки пытаются разоблачить предателей. В отличие от игроков, зрители знают identities предателей с самого начала.

Я не буду лгать, ожидание этого сезона "Обмана" волнует меня, особенно с таким талантливым и загадочным составом участников.

Несмотря на мои подозрения по поводу некоторых участников, я не буду лгать, мне не терпится узнать, кто же предатели на этот раз.

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