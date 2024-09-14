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Известные конные спортсмены Вирт и Бербаум сталкиваются с критикой со стороны ассоциации верховой езды

 and  Melissa Williams
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Известные конные спортсмены Вирт и Бербаум сталкиваются с критикой со стороны ассоциации верховой езды

Известные наездники Изабелла Верث и Людгер Бээрбаум, добившиеся успехов в выездке и конкуре, выразили обеспокоенность финансовым состоянием немецкого конного спорта и выразили недовольство Немецкой федерацией конного спорта (FN). Причиной их недовольства является финансовая нестабильность и необходимость значительных изменений для решения этой проблемы.

Верث, добавившая олимпийское золото к своим наградам в Париже, откровенно высказалась об этом вопросе в эфире ARD-Sportschau, сказав: "В начале года сообщалось, что Варендорф нуждается в реабилитации, но это было решительно опровергнуто. Тем не менее, впоследствии было подтверждено, что FN столкнулась с трудностями".

Бээрбаум, выигравший олимпийское золото в 1992 году, поддержал ее слова, призвав к всеобъемлющим реформам. 61-летний наездник, известный своими значительными инвестициями в конный спорт, отметил, что разница в возрасте внутри FN является проблемой. Он призвал к переменам, заявив: "Нужно снять крышку и пересмотреть все".

Почему задержка с действиями?

Клаус Рёзер, ответственный за высокие спортивные достижения в FN, попытался объяснить задержку с решением финансовых проблем. Он сказал, что в кризисные времена иногда нужны резервы, но задался вопросом, почему об этом не сообщили раньше. "Если это делается неоднократно в течение определенного периода времени, то возникает вопрос, почему тревогу не подняли гораздо раньше?" - argue Рёзер.

В адрес Сонке Лоутербаха, генерального секретаря FN, были выдвинуты критические замечания. По словам Рёзера, Лоутербах накопил значительную власть в организации. В разгар финансового кризиса tanto президент FN Ханс-Йоахим Эрбель, как и финансовый куратор Герхард Зигель, подали в отставку в июле, а Лоутербах объявил о своем намерении покинуть FN в сентябре следующего года. Мюнстерская прокуратура подтвердила, что в настоящее время проводится расследование в окружении федерации.

Фанатам спорта может быть грустно узнать, что даже элитные конные спортсмены, такие как Изабелла Верт и Людгер Бээрбаум, выразили обеспокоенность финансовой стабильностью немецкого конного спорта. Оба конных великих призывают к значительным реформам в Немецкой федерации конного спорта (FN), чтобы решить эту проблему.

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