Известные артисты Ариана Гранде, Билли Айлиш и Чаппелл Роан должны появиться в "Saturday Night Live" во время 50-го сезона.

Известные знаменитости, такие как Ариана Гранде, Билли Айлиш и Шарлотта Рон, подтвердили участие в качестве ведущих или музыкальных гостей в "SNL" в предстоящем сезоне.

Открытие сезона 28 сентября будет с участием лауреата премии "Оскар" Джин Смарт в качестве ведущей, а Джилли Ролл выступит в качестве музыкального гостя; в эпизоде 5 октября выступит Нейт Баргатц в качестве ведущего, а Coldplay выступят в качестве музыкального акта; 12 октября Гранде будет ведущей, а Стиви Никс выступит в качестве музыкального гостя; 19 октября Майкл Китон будет в роли ведущего, а Айлиш выступит; и 2 ноября Джон Мулани вернется в качестве ведущего, а прорывной звездой Рон будет развлекать публику.

В этом сезоне "SNL" также вернется гостевой игрок и бывший член каста "SNL" Мейя Рудольф, вновь исполнив роль вице-президента и кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Согласно CNN, Рудольф будет изображать Харрис по крайней мере до конца избирательного цикла.

Как и традиция, "SNL" будет освещать сезон выборов с юмористическими политическими пародиями - однако на данный момент нет информации о том, кто будет изображать республиканского кандидата Дональда Трампа, его напарника по выборной кампании ДжД Вэнс или кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолза. Недавние эпизоды показали впечатляющую игру актера нынешнего состава Джеймса Остина Джонсона в роли Трампа.

SNL дебютировал на NBC в 1975 году. В честь 50-летия шоу запланирован прямой эфир в прайм-тайм 16 февраля следующего года. Кроме того, фильм под названием "Суббота ночью" о первом эпизоде выйдет в широкий прокат в следующем месяце.

Разнообразие артистов, запланированных для "SNL" в этом сезоне, довольно широкое, с прорывной звездой Рон, которая будет развлекать публику в ноябре. Во время своего пребывания известные группы, такие как Coldplay и Стиви Никс из Fleetwood Mac, также выступят с музыкальными номерами.

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